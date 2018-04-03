/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平三重氣爆統一發票坂口憲二
>rss

NAND價格 慧榮估Q2下滑看好Q3止跌

發稿時間：2018/04/03 09:32

最新更新：2018/04/03 09:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹2018年4月3日電）儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場今年上半年供過於求，記憶體控制晶片廠慧榮科技總經理苟嘉章預期，第2季NAND Flash價格將小幅下滑，第3季價格可望止跌。

苟嘉章表示，手機品牌廠OPPO、Vivo紛紛推出128GB儲存容量的機種，將是帶動第3季NAND Flash市況好轉的主因；第3季NAND Flash市場供給將趨於吃緊，但不致大幅缺貨，產品價格將可止跌。

今年前2月固態硬碟(SSD)市場需求依然疲弱，只是隨著NAND Flash價格滑落，加上市場庫存水位已低，苟嘉章說，3月SSD市場需求急遽回溫，預期市場熱度可望延續到第2季。

苟嘉章表示，受惠NAND Flash供給情況好轉，慧榮今年營運展望樂觀，包括營收、毛利率與獲利都可望同步成長。

苟嘉章指出，包括英特爾(Intel)、海力士(Hynix)及美光(Micron)等供應商紛紛展開擴產，明年NAND Flash產出將增加相當多，市場嚴重缺貨情況將不易重現。

對於中國大陸在記憶體領域發展，苟嘉章認為，大陸未來在NAND Flash市場將會占有一席之地，在動態隨機存取記憶體(DRAM)方面，因製程複雜，且美光強力捍衛智慧財產權，大陸將比較有挑戰。（編輯：林沂鋒）1070403

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP