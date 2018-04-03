NAND價格 慧榮估Q2下滑看好Q3止跌

（中央社記者張建中新竹2018年4月3日電）儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場今年上半年供過於求，記憶體控制晶片廠慧榮科技總經理苟嘉章預期，第2季NAND Flash價格將小幅下滑，第3季價格可望止跌。



苟嘉章表示，手機品牌廠OPPO、Vivo紛紛推出128GB儲存容量的機種，將是帶動第3季NAND Flash市況好轉的主因；第3季NAND Flash市場供給將趨於吃緊，但不致大幅缺貨，產品價格將可止跌。



今年前2月固態硬碟(SSD)市場需求依然疲弱，只是隨著NAND Flash價格滑落，加上市場庫存水位已低，苟嘉章說，3月SSD市場需求急遽回溫，預期市場熱度可望延續到第2季。



苟嘉章表示，受惠NAND Flash供給情況好轉，慧榮今年營運展望樂觀，包括營收、毛利率與獲利都可望同步成長。



苟嘉章指出，包括英特爾(Intel)、海力士(Hynix)及美光(Micron)等供應商紛紛展開擴產，明年NAND Flash產出將增加相當多，市場嚴重缺貨情況將不易重現。



對於中國大陸在記憶體領域發展，苟嘉章認為，大陸未來在NAND Flash市場將會占有一席之地，在動態隨機存取記憶體(DRAM)方面，因製程複雜，且美光強力捍衛智慧財產權，大陸將比較有挑戰。（編輯：林沂鋒）1070403