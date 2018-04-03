貿易戰拖累美股 投顧：台股算抗跌

（中央社記者江明晏台北3日電）中美貿易戰陰霾，美股道瓊指數重挫，台股面臨10800點保衛戰，兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天合理反映，算是抗跌，另2家投顧指出，美股中長期趨勢偏多，台股仍屬強勢。



美股2日重挫，在中美貿易戰疑慮不斷升高之際，華爾街科技股下跌帶動比較全面的賣壓。科技股那斯達克指數領跌193.32點或2.74%，以6870.12點作收。道瓊工業指數大跌458.92點或1.90%，收在23644.19點。標準普爾指數跌58.99點或2.23%，收2581.88點。



台股今天開低走低一度下跌104點，暫守半年線10774點。



兆豐投顧協理黃國偉今天接受中央社記者訪問時表示，台股今天跌幅「合理」，算是抗跌，且先前美股重挫時，台股相對國際股市跌勢較小，在外資態度偏空下，台股今天能有這樣的表現，已屬不易。



觀察美股走勢，黃國偉認為，美股忠實反映中美貿易戰的利空，而道瓊指數已下跌到前波低點，但科技股那斯達克和費半指數還有補跌壓力，必須提防。



日盛投顧今天表示，美股在第2季第一個交易日便出師不利，不僅標普500指數失守200日均線，那斯達克也出現近兩年來最重的恐慌賣壓，除中國關稅報復行動引發貿易戰隱憂外，美國總統川普再度抨擊亞馬遜，也震動科技股，短線道瓊等指數將測試年線支撐，但美股四大指數中長期趨勢偏多仍未改變。



國泰證期則指出，美股科技類股在近期修正過後，預期中長線仍將回歸基本面獲利表現，仍有走高機會，不過，由於短線因技術面受到破壞轉弱，恐先維持弱勢格局，有待技術面整理過後才有轉強機會。



展望台股後續，黃國偉表示，預料台股在4月下旬以前，會維持在10650點附近盤整，預估美國301貿易戰清單在4月6日前公布，但之後短期利空將出盡，後續執行協商等程序的60天內是空窗期，而美國財報預料會有利多支撐股市基本面，但若屆時協商破局，中國啟動反制，貿易戰確定開打，就一定會造成股災。



日盛投顧進一步說明，台股因適逢5天連假，節前量縮，極短線觀察重點在3月營收公布數據，周一蘋概股已提前反應而走弱。



觀察台股，國泰證期投顧則認為，台股強勢格局不變，其中，又以中小型股相對亮眼，OTC 指數維持在今年高點附近震盪整理，短期指數風險偏低之下，後續基本面佳或具題材性的個股有望延續強勢。（編輯：李信寬）1070403