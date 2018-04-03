傳蘋果麥金塔擬採自家晶片 台積電料受惠

（中央社舊金山2日綜合外電報導）彭博引述知情人士報導，蘋果計畫最早於2020年在麥金塔電腦中採用自家晶片，取代英特爾的處理器晶片。此舉顯示，蘋果對台積電等供應商縮小和英特爾製程的領先差距有信心。



要求匿名的消息人士透露，這項計畫代號為Kalamata，目前仍在初步發展階段。蘋果（Apple Inc.）的策略是讓旗下麥金塔電腦（Mac）、iPhone、iPad等所有裝置以類似方式運作，無縫銜接。Kalamata計畫屬於策略的一環。這項計畫已獲主管批准，可能會帶來多階段的轉型。



彭博報導，蘋果的客製處理器近來主要由台積電製造。蘋果此舉可能意味著對台積電及其他供應商如三星電子（Samsung Electronics Co.）已縮小和英特爾（Intel）的製程領先有信心，認為它們所生產的處理器效能已和英特爾一樣強大。



這項改變對英特爾來說是一大打擊，雙方的夥伴關係幫蘋果重振麥金塔聲勢，也讓英特爾和科技業領先品牌之一的蘋果相連結。根據彭博供應鏈調查，蘋果貢獻英特爾年營收約5%。



在彭博披露蘋果計畫2年內以自家晶片取代英特爾晶片後，英特爾股價一度重挫9.2%，創2年多來最大盤中跌幅，終場下跌6.1%，收在48.92美元，拖累以科技股為主的那斯達克指數收跌2.7%。



史帝弗（Stifel）分析師凱西迪（Kevin Cassidy）在報告中表示，他認為市場對蘋果打算改用自家晶片的報導「反應過度」，英特爾的前景仍佳。他說：「我們不認為任何其他個人電腦製造商會考慮自家設計中央處理器（CPU）晶片。」



其他分析師表示，蘋果可能逐步停用英特爾晶片。



彭博報導，對蘋果來說，這項改變是關鍵時刻。英特爾晶片是蘋果產品組合內部唯一還由其他公司設計的主要處理器元件之一。目前，所有iPhone、iPad、Apple Watch和Apple TV的主要處理器晶片均由蘋果採用安謀國際科技公司（Arm Holding Plc.）的技術設計。麥金塔改採自家晶片可讓蘋果依自己腳步推新機型，而不用看英特爾的微處理器規畫藍圖臉色。（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070403