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日月光K25廠動土 完工後集團員工將達6萬人

發稿時間：2018/04/03 10:46

最新更新：2018/04/03 11:58

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日月光集團3日上午在高雄楠梓加工區第二園區舉辦K25廠動土典禮，高雄巿長陳菊（右2）、日月光董事長張虔生（左2）、立委陳其邁（左）等主持動土典禮。中央社記者董俊志攝　107年4月3日日月光集團3日上午在高雄楠梓加工區第二園區舉辦K25廠動土典禮，高雄巿長陳菊（右2）、日月光董事長張虔生（左2）、立委陳其邁（左）等主持動土典禮。中央社記者董俊志攝　107年4月3日

（中央社記者鍾榮峰高雄3日電）日月光董事長張虔生表示，K25廠完工後，日月光集團整體員工人數將達6萬人，其中在高雄員工人數就達2.6萬人。

日月光集團今天上午舉行K25廠動土典禮，投資金額約4.16億美元（約新台幣125億元），預計2020年第1季完工，可創1840個工作機會，滿載年產能可達新台幣百億元。

張虔生致詞表示，K25廠可拓展日月光在楠梓加工區第二園區的研發創新與產能，可整合高雄地區研發及科技專才。

張虔生表示，感謝高雄市政府與經濟部加工出口區管理處的支持與協助，日月光也將持續擴大投資規模，透過投資設備、產能，邀請更多研發人才進駐，活絡高雄地區經濟發展。

張虔生表示，K25廠興建完工後，可創造超過1800個工作機會，預計集團員工可達到6萬人，其中在高雄地區員工就有2.6萬人。

高雄市長陳菊表示，日月光對於員工照顧持續不間斷，也全面調漲員工平均薪資3%到5%，並打造幼兒園，與日本廠商合作，高雄市政府樂見日月光多元方向照顧員工，並創造高階研發就業機會，創造更高的產值。

陳菊表示，市政府會繼續協助日月光集團在高雄投資設廠所需要的土地，也希望日月光在高雄投資不間斷。

K25廠是地下3層、地上9層的建築，總面積達到1萬餘坪，建物成本約5700萬美元，秉持節能減碳、以綠建築鑽石級標章做為設計理念，未來取得認證，楠梓加工區第二園區，將成為綠建築密度最高的地區。

目前日月光K21、K22、K23廠已經完工進駐，K24廠預計明年第1季完工量產，K26廠也在去年1月份購入。(編輯：趙蔚蘭)1070403

日月光集團3日上午在高雄楠梓加工區第二園區舉辦K25廠動土典禮，高雄巿長陳菊（左4）、日月光董事長張虔生（右3）、立委陳其邁（右2）等人主持動土典禮後合影。中央社記者董俊志攝　107年4月3日日月光集團3日上午在高雄楠梓加工區第二園區舉辦K25廠動土典禮，高雄巿長陳菊（左4）、日月光董事長張虔生（右3）、立委陳其邁（右2）等人主持動土典禮後合影。中央社記者董俊志攝　107年4月3日
日月光3日上午舉行K25廠動土典禮，高雄市長陳菊（右）以及日月光集團董事長張虔生（左）出席。中央社記者鍾榮峰攝 107年4月3日日月光3日上午舉行K25廠動土典禮，高雄市長陳菊（右）以及日月光集團董事長張虔生（左）出席。中央社記者鍾榮峰攝 107年4月3日
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