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核二再轉案審查 原能會將找外部專家協助

發稿時間：2018/04/03 10:53

最新更新：2018/04/03 10:53

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（中央社記者朱則瑋台北3日電）核二2號機跳機，原能會今天表示，台電要申請再轉時，將會找外部專家與會內同仁組成專案審查小組，謹慎審查並確認台電完成改善措施後，才會同意再轉。

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使機組急停，台電公司在事件發生後即依規定通報原子能委員會。

原能會視察員現場立即確認機組安全停機，無輻射外洩疑慮外，並再增派視察員赴現場查證設備動作情形及相關紀錄，台電公司後續須針對這次事件提出綜合檢討報告，原能會也將組成專案審查小組進行報告審查及現場查核。台電公司目前初步研判跳機原因，可能是蒸汽旁路與壓力調整(SB&PR)系統測試調整所引起。

原能員會核能管制處副處長李綺思今天向中央社記者說，目前還未收到台電公司提出的檢討報告，但確定會找外部專家學者及原能會同仁共同組成專案審查小組，綜合現場查核狀況及台電分析結果，嚴謹審慎審查該綜合檢討報告，確認台電公司已釐清事件肇因，完成必要改善措施後，才會同意核二廠2號機再起動運轉。

李綺思說，至於審查要花多久時間，還是要視事件調查狀況及資料而定。這次核二廠2號機急停事件後，除持續追查事件前後相關數據及機組反應現象外，並於3月31日要求台電公司應將事件發生時反應爐暫態模擬分析納入綜合檢討報告。（編輯：林沂鋒）1070403

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