台股跌百點失守10800 法人：保守以對

（中央社記者韋樞台北3日電）市場擔憂中美雙方各自課徵從對方進口相關產品高關稅，貿易戰火藥味濃；美股道瓊指數大跌，亞股一片綠。台股盤中一度跌約百點。法人認為，台股跌破季線，貿易戰緊繃，近期保守應對。



美中貿易戰駁火，今晨收盤的美國那斯達克及道瓊指數均大跌，牽動日、韓、港、陸股早盤亦跌逾1%，但日韓股大跌後跌幅均收斂。



由於美國總統川普今年3月22日簽署備忘錄，依美國貿易代表署(USTR)「301條款」調查結果，宣布將對價值500億至600億美元的中國進口產品課徵懲罰關稅。美國貿易代表署須在4月6日前公布課稅產品清單，預料將集中於「中國製造2025」計畫的高科技產品。



中國大陸日前宣布自4月2日起對7類128項進口美國產品加徵15%或25%的關稅，包括冷凍豬肉、葡萄酒和多種水果與堅果，兩大國貿易戰相互駁火。



台股受美中兩國貿易戰拖累，2日跌破10900點，今早盤再跌逾百點，失守10800點；蘋概三王台積電、鴻海盤中跌逾1%，大立光早盤一度跌逾半根跌停，而後力守3000元大關之上。



台股一片下跌聲中，僅風電概念股仍熱絡，中鋼構再衝第5根漲停的34.55元，上緯控股盤中站上170.5元漲停價；世紀鋼續漲；力麒由黑翻紅，約11時上漲0.35元，漲幅2.5%。



統一證券表示，台股2日跌破季線，今天大跌百點後，5日線也下彎失守，目前守在半年線10773點之上，加上美中貿易戰本周正式交鋒，美股今晨重挫，外資現貨賣超頻頻，技術指標偏空不變，建議保守操作應對。（編輯：張均懋）1070403