國銀東協布局首選地 菲律賓擠下越南

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）本國銀行海外布局目前超過8成集中在亞太市場，另外，台灣金融研訓院最新調查發現，國銀東協市場布局首選地首度變為菲律賓，一改多年來首選越南的傳統。



在過度競爭以及低利差兩大困境下，台灣銀行業長年來尋求向外發展的機會，無獨有偶，金融監督管理委員會於2013年推動強力布局亞洲的亞洲盃，之後看好東協以及南亞人口結構年輕，中產階級大量興起，未來數年經濟成長率將高於全球均值，2016年起政府積極推動新南向政策，都鼓勵銀行業積極向外發展。



台灣金融研訓院最新研究報告指出，越南是台商在東協國家的加工製造業密集聚落地區，因此，過去多年調查顯示，國銀東協市場布局以越南為優先選擇地區。然而，根據2017年度研訓院對國銀的問卷調查，菲律賓在台灣銀行業的布點考量上首度超過越南。



對於國銀東協市場布局首選，從越南改變為菲律賓，研訓院分析，主因為菲律賓近幾年的快速經濟持續成長表現及人口紅利，已吸引台灣銀行業的高度關注，且此一發展趨勢值得持續觀察。



在人才的培育上，研訓院表示，新南向政策是台灣當前金融業重點發展趨勢，建議應朝以下原則來推展，包含善用及吸引國際金融專業人才、組建國際專業管理團隊、強化跨境風險管理人才與團隊建立、深化IT投資與人才培育，順應數位金融浪潮、注重金融人才科技培養，鼓勵跨業跨界交流學習、強化法令遵循人 才團隊、提高金融從業人員薪資水準。



研訓院強調，人才的培育對企業而言是一項人力資本財的投資，投資的回報率如何估算，則攸關企業的競爭力的強弱，企業應重視新世代員工的就業需求與認知，打造有利員工就業的優質職場環境，讓員工及企業達到雙贏。



根據金管會統計，截至2017年底，本國銀行海外據點有485處，其中，在亞太地區共有408處據點，即國銀海外據點84%集中在亞太市場，尤其，東協市場中，以越南的55處最多，其次為柬埔寨的47處、菲律賓的34處。（編輯：李信寬）1070403