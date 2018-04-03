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美中貿易戰一觸即發 日月光張虔生這麼說

發稿時間：2018/04/03 12:01

最新更新：2018/04/03 12:21

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日月光集團3日上午在高雄楠梓加工區第二園區舉辦K25廠動土典禮，高雄巿長陳菊（左4）、日月光董事長張虔生（右3）、立委陳其邁（右2）等人主持動土典禮後合影。中央社記者董俊志攝　107年4月3日日月光集團3日上午在高雄楠梓加工區第二園區舉辦K25廠動土典禮，高雄巿長陳菊（左4）、日月光董事長張虔生（右3）、立委陳其邁（右2）等人主持動土典禮後合影。中央社記者董俊志攝　107年4月3日

（中央社記者鍾榮峰高雄3日電）日月光董事長張虔生表示，美中貿易戰應該會和平收場，不過中國大陸會承擔更多責任。日月光會在中國大陸和美國繼續投資。

日月光集團今天上午舉行K25廠動土典禮，會後集團在K11廠舉辦媒體茶敘，張虔生率營運長吳田玉、財務長董宏思等高階主管接受採訪。

談到美中貿易戰一觸即發態勢，張虔生回答中央社記者提問時表示，美中貿易戰若發展不好，一定對全球會造成衝擊，他認為主要還是老問題，就是美國貿易逆差問題，現在美國總統川普拿出來當籌碼。

張虔生預期，美中貿易糾紛還是會和平收場，不過中國大陸的責任會逐漸加重，因為中國大陸快成為世界第一經濟強國，要做出適當的責任。

在中國大陸和美國布局方面，張虔生指出，日月光集團在美國本來就有銷售中心，也有一部分工廠；在中國大陸有發展基地，兩地也會持續投資。

談到中國大陸有意採購美國半導體縮減貿易逆差、降低對台灣的依賴，張虔生指出，要看中國大陸人力資源培育速度有多快。

對於在美國擴產計畫，張虔生指出，要觀察能否有更多人才，在美國投資方向以人力較少、技術層次高的產能為主，例如日月光集團在矽谷的測試研發中心，會持續擴充。

日月光集團今天上午舉行K25廠動土典禮，投資金額約4.16億美元（約新台幣125億元），預計2020年第1季完工，可創1840個工作機會，滿載年產值可達新台幣百億元。（編輯：張良知）1070403

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