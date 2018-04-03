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連結在地國際 半導體材料業建廠雲科工

發稿時間：2018/04/03 12:16

最新更新：2018/04/03 12:16

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（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）連結在地、拓展國際，日商投資的台灣德亞瑪半導體材料製造商，投入新台幣6億元建廠雲林科技工業區今天動土，預計明年5月啟用生產，為雲科工形成半導體產業聚落推進新頁。

由日本德山株式會社百分百投資的台灣德亞瑪公司，繼1996年創設新竹廠之後，上午在雲林科技工業區竹圍子區為興建新廠動土，雲林縣政府、經濟部、台塑公司、台灣積體電路製造公司等各界與會。

經濟部次長龔明鑫指出，連結未來奠定台灣產業發展再次起飛基礎，結合地方政府提供優質建廠基地，帶引在地企業合作，促進產業群聚發展，而日本德山株式會社繼新竹廠之後，擴大投資雲林廠，更是台灣產業連結國際的典範，創造台灣與國際產業雙贏模式。

龔明鑫表示，經濟部推動加速投資台灣，強化招商中心功能，除了單一窗口、排除投資障礙，並專人專案處理，希望將來吸引更多廠商投資，推動連結未來、在地與國際的產業投資發展服務。

雲林縣副縣長丁彥哲指出，日商信越電子在去年1月投資建廠雲科工竹圍子區，製造半導體製程所使用材料，現在有同樣供應半導體材料的台灣德亞瑪公司也在當地投資設廠，希望帶動更多廠商投資，在雲林形成台灣中南部半導體產業新聚落。

丁彥哲表示，雲林縣政府積極推動在台西離島工業區規劃「綠能專區」，希望成為亞洲最大太陽光電廠，讓產業發展與環境保護齊頭並進。

今天動土典禮另一焦點，由台塑工業公司董事長林健男特別邀請聞名國際的書法大師陳岳山，書寫祝賀墨寶，贈匾給台灣德亞瑪公司，日本德山株式會社社長橫田浩特致感謝。

雲林縣政府建設處長蘇孔志表示，台灣德亞瑪公司建廠雲科工，將提供半導體先端製程用高純度異丙醇（IPA）等產品，屬於半導體上游廠商，預計明年5月正式啟用投入生產，將為雲林縣帶來60個工作機會，縣府將持續提供必要行政協助，加速完成台灣德亞瑪建廠，提供半導體產業的材料需求。（編輯：梁君棣）1070403

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