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蘋果iPhone X換紅色新裝 傳4月上陣

發稿時間：2018/04/03 12:17

最新更新：2018/04/03 12:27

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（中央社記者江明晏台北3日電）消息指出，蘋果計畫在4月推出紅色版iPhone X與iPhone 8系列，而iPhone 7系列（PRODUCT）RED去年就在3月底問世 ，時隔一年，蘋果（PRODUCT）RED確實可能會有新品推出，但國內電信通路尚未證實。

國外科技部落客@Onleaks在4月1日透露，蘋果正在籌備新款紅色iPhone，有可能在4月發布。而中國科技網站「手機中國」報導，從目前曝光的渲染圖來看，紅色版iPhone X正面是黑色，金屬框與背板是紅色，和iPhone 7 （PRODUCT）RED白紅相配的顏色不同。

@Onleaks今年3月就曾爆料，蘋果計劃推出iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X的（PRODUCT）RED紅色版本，響應愛滋救助計畫。

蘋果推出各種紅色系列的產品行之有年，這類型紅色產品都有一個特別名稱 （PRODUCT）RED，具有公益性質，蘋果會代替購買用戶捐款，力挺對抗愛滋計畫。

而先前日本科技部落格Macotakara的消息則是指出，蘋果為了刺激銷售，正在準備推出iPhone X的新色，為目前只有灰、銀兩色的iPhone X增添新陣容；日前科技部落客班傑明格斯金（Benjamin Geskin）則有消息指出，蘋果已經開始生產iPhone X的新色腮紅金（blush gold）。

iPhone X目前只有太空灰和銀色兩種顏色選擇，在顏色上和其他iPhone相比陣容相對缺乏。市場分析，Apple推出紅色版iPhone X的目的是刺激銷量。

若蘋果針對iPhone X等產品推出的新色屬於（PRODUCT）RED產品，按照過去慣例就會透過各地蘋果官網直接預購，電信商也會陸續開賣，去年3月蘋果無預警推出iPhone 7 及 iPhone 7 Plus（PRODUCT）RED特別版（128GB與256GB）預購，五大電信業者也加入預購行列。

時隔一年， iPhone X與iPhone 8系列是否會推出（PRODUCT）RED特別版？不具名的電信高層對中央社記者表示，蘋果向來十分低調，也對尚未公開的消息保密到家，目前電信商沒有接獲任何來自蘋果新機的訊息。（編輯：林沂鋒）1070403

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