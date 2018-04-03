全國首創海洋科技專區 落腳興達港

（中央社記者王淑芬高雄3日電）位於興達港「高雄海洋科技產業創新專區」的海洋工程區，由中鋼取得土地承租資格，將投資34.21億元，建置離岸風電水下基礎產線，專區的設立將加速國內海洋科技產業全面升級。



高雄市政府海洋局今天表示，「高雄海洋科技產業創新專區」中面積達36.56公頃的海洋工程區，日前由經濟部能源局辦理土地公開標租，經評選由中鋼公司取得土地承租資格。



中鋼董事會通過投資新台幣34.21億元，成立水下基礎製造公司，預計4月15日動工，興建離岸風電水下基礎設施廠房、新建辦公大樓及重件碼頭，建置離岸風電水下基礎產線，將於明年底完成。對於近期國內推動離岸風場開發，專區的設立將成為風場維護營運的堅強後盾，加速海洋科技產業全面升級。



海洋局長林英斌表示，基於高雄市具有發展離岸風電相關海事工程、造船及鋼鐵等優勢產業，市長陳菊積極向中央爭取，經過相關部會審慎評估，獲行政院核定「前瞻基礎建設計畫」在興達港遠洋泊區設立「高雄海洋科技產業創新專區」。



預計投入建設經費43.6億元，將專區劃分「一區」（海洋工程區）、「三中心」（海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心、海洋科技工程材料研發及認證中心），計畫執行期程106年至109年。計畫完成後，不僅造福高雄，也能成為相關海洋科技產業的引擎，加速發展。



林英斌表示，興達漁港遠洋泊區自86年由中央闢建完成，因聯合國海洋法公約，各國紛紛劃定並主張200浬專屬經濟區影響，造成遠洋漁業經營環境限縮，未能如原預期繼續成長，導致港區使用率低落而閒置，屢遭監察院、行政院工程會糾正及列管。



現因水下基礎鋼構須在港埠附近生產方便運輸，因而由中鋼公司規劃在高雄興達港興建水下基礎設施廠房，預估年產值超過150億元，創造就業可達2000人以上，可望帶動國內另波新興科技產業的發展。(編輯:孫承武)1070403