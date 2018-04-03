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日月光張虔生：半導體未來大者恆大

發稿時間：2018/04/03 12:43

最新更新：2018/04/03 12:43

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（中央社記者鍾榮峰高雄3日電）日月光董事長張虔生今天表示，會持續與台積電密切合作，未來10年半導體產業是大者恆大。

日月光集團上午舉行K25廠動土典禮，會後集團在K11廠舉辦媒體茶敘，張虔生率營運長吳田玉、財務長董宏思等高階主管接受採訪。

對於日月光與矽品合組投資控股公司，張虔生表示，以前市場會認為部分客戶訂單會減少，其實目前產能都是滿載，今天K25廠興建也是證明，未來會雇用更多員工。

對於台積電晶圓代工廠發展封裝，張虔生表示，與台積電原本就有合作關係，會持續與台積電密切合作。

對於未來10年半導體產業發展，張虔生指出，半導體產業大者恆大，就如同台積電，市占率持續上升。

他進一步表示，日月光與矽品在後段專業封測代工獲利占比達到9成，會有更多資金、取得更大市占率。

張虔生表示，半導體產業已經是成熟產業，每年成長率在5%到10%之間，未來發展要更快，需要自己開創優勢。

日月光營運長吳田玉表示，日月光與台積電關係，絕大部分是合作關係，其中9成合作，另外1成是握手關係，對於台積電持續擴張，日月光樂觀其成。

對於中國大陸布局半導體產業，張虔生指出，中國大陸花費很多經費，但是要挖掘優秀人才，不是短期可做到。

對於中國大陸A股掛牌方向，張虔生表示，中國大陸會運用A股掛牌吸引台廠，日月光會持續密切注意，看哪些產業增加募資行動，也會觀察是否分割新部門切出去。

談到布局智慧工廠，日月光指出，在智慧工廠已經布局很久，日月光有無人工廠，未來會逐漸拓展，發展人工智慧和大數據分析。（編輯：林沂鋒）1070403

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