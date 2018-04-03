日月光控股將上市 張虔生：提高競爭力

日月光集團3日在高雄楠梓加工區廠區舉行媒體茶敘，日月光董事長張虔生（左2）、日月光營運長吳田玉（右2）、日月光財務長董宏思（左1）等親自出席。中央社記者鍾榮峰攝 107年4月3日

（中央社記者鍾榮峰高雄3日電）日月光董事長張虔生表示，日月光投資控股成立後，日月光和矽品下市但各自獨立營運，最強的兩家後段專業封測代工公司合作，提高競爭力。



日月光集團今天上午舉行K25廠動土典禮，會後集團在K11廠舉辦媒體茶敘，張虔生率營運長吳田玉、財務長董宏思等高階主管接受採訪。



談到日月光與矽品合組日月光投資控股公司，張虔生指出，4月底日月光和矽品會同時下市，同時日月光投資控股公司也會上市，控股公司營運模式是日月光和矽品各自獨立營運，各自繼續擴充，矽品仍是由林文伯帶領，日月光由營運長吳田玉營運。



對於未來半導體產業發展，張虔生表示，半導體是技術為主的產業，為了持續提升競爭力，才會找矽品合作，最強的兩家後段專業封測代工公司合作，提高競爭力。



張虔生指出，日月光與矽品合作後，兩家加起來員工人數達到10萬人，其中日月光在全球超過6萬人，日月光與矽品合作，將來在中國大陸也具有領先地位。



在投資台灣部分，張虔生表示，希望繼續在高雄楠梓加工區投資擴充，不過目前楠梓用地不多，第二園區用地也快用完，看政府能否釋出後勁中油用地，若可規畫適當使用，對於管理比較方便。



中國大陸投資方面，吳田玉表示，要看兩岸的競合關係，中國大陸布局分成很多層面，包括政府法規等以及其他全方位競合關係。



吳田玉指出，日月光集團會與歐洲、美國、日本、韓國等供應夥伴聯手，找出適當地方投資，日月光聯合矽品就是其中之一的方式。（編輯：張均懋）1070403