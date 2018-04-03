暫緩核四燃料棒送出國 提點子成案

（中央社記者朱則瑋台北3日電）民眾在國發會「提點子」平台提案，要求暫緩核四燃料棒送出國，並要台電召開公聽會，說明為何急著把燃料棒送出，目前附議逾5000人成案，待主責機關回應。



有提案人在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」提案，建議「暫緩將核四燃料棒送出國，並請台電為全國人民舉辦公聽會說明為何需要將燃料棒急著送出國」，到今天附議人數達5038人，通過附議門檻，主責機關須在6月3日前回應。



提案人表示，核四燃料棒購買花費國家新台幣80億元，把燃料棒送出國除了遭受經濟損失外，更將台灣能源穩定的一個選項破滅，將來要進口燃料必須要看美國臉色，而美國可能為了自己的利益不販售燃料棒給台灣，讓台灣的能源自主力量弱化，未來中國包圍台灣恐只要30天時間，台灣就無電力可用。



提案人指出，台電公司長期為台灣專業付出，是一個公平公正的國營單位並深得國人信賴，因此，台電應該舉辦公聽會讓人民了解為何要急著把燃料棒送出國。



核四燃料棒因為元件型式及濃縮度差異問題，無法直接使用於國內現有核電廠，台電公司規劃運至國外燃料製造廠家，先將燃料束拆解成燃料棒，尋求轉售機會爭取資產最大價值；或是將燃料棒進一步拆解回收鈾料，並視市場行情伺機出售。（編輯：張均懋）1070403