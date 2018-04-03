台股震盪跌幅收斂 法人看好價值型股反彈

（中央社記者韋樞台北3日電）美中貿易戰一觸即發，市場擔憂使得美股、亞股和台股一片綠，台股早盤跌逾百點後緩步收斂，指數撐在10800點，部分類股黑翻紅。法人指出，台股持續震盪整理，價值型股可望反彈。



台股終場下跌66.74點，以10821.53點作收，成交值量縮至新台幣1157.78億元。



美國和中國互相課徵從對方進口相關產品高關稅，貿易戰一觸即發；美股道瓊指數大跌458點，亞股和台股開盤一片綠，台股盤中跌幅約百點，10800點數度失守，不過在低檔有撐的情形下，指數跌幅收斂，站回10800點之上。



類股方面，蘋概三王台積電(2330)、鴻海(2317)收盤跌約1%；大立光(3008)早盤一度跌逾半根跌停，股價隨著量增逐步靠回平盤，尾盤一度翻紅，終場力守3185元平盤價。



另外半導體和光學類股跌幅收斂；電器、電機、化學、生技、紡織和營建等類股甚至翻紅，帶動大盤逐步增溫，但仍在5日線、月線和季線之下。



股市資深分析師林成蔭表示，台股今天再受國際股市影響而大幅波動，台股今年走勢明顯是「上有鍋蓋，下有鐵板」，指數波動介於10900點到10500點之間。



林成蔭指出，成長股部份去年走勢明顯，但從去年底起至今，成長股走勢逐漸受限，高基期的股票再漲有限；以ISM製造業指數來看，美國從2月的60.8略降到3月的59.3，大陸從2月的50.3升到3月的51.5，台灣則從2月的50.4升到3月的63.6，只要ISM指數仍在50以上，繼起的是價值型低基期股票將展開反彈。



林成蔭說，清明連假確實有部分投資人不願抱股過節，估計節後台股仍以個股震盪為主，大型權值股跌幅不算太深，顯示有國內法人支撐，其餘低基期的上游原物料股、零組件等可望呈現「上肥下瘦」，以及生醫族群等值得關注。（編輯：林沂鋒）1070403