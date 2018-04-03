勞動基金2月底虧損281億 兩年來首見

（中央社記者余曉涵台北3日電）勞動基金運用局副局長劉麗茹今天說，截至今年2月底，勞動基金整體規模為3兆6580億元，收益數-281.4億元，收益率為-0.79%。劉麗茹坦言，此數字為兩年來首次帳面上虧損，虧損金額也為史上最高。



勞動部今天舉行勞動部例行業務說明，會中勞動基金運用局副局長劉麗茹說，整體勞動基金截至107年2月底止規模為新台幣3兆6580億元，其中新制勞退基金規模為1兆9265億元，舊制勞退基金規模為8730億元，勞保基金規模為7179億元，就保基金規模為1174億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為125億元。



劉麗茹指出，截至2月底，整體勞動基金評價後收益數為-281.4億元。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-0.97%、-0.83%、-0.45%、0.01%、0.16%及0.63%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為2936億元，收益數為-11.7億元，收益率為-0.41%。



劉麗茹說，2月份整體勞動基金呈現負成長，是105年2月以來首次的帳面上虧損，也由於母數逐年增加，因此帳面上虧損281.4億元也為史上最高。



劉麗茹分析，今年上半年金融市場都會屬於激烈震盪的情況，因此勞動基金也會有較大幅度的增減，但以整年來看收益率還是會正成長。（編輯：李錫璋）1070403