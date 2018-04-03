/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平三重氣爆統一發票坂口憲二
>rss

勞動基金2月底虧損281億 兩年來首見

發稿時間：2018/04/03 15:08

最新更新：2018/04/03 15:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者余曉涵台北3日電）勞動基金運用局副局長劉麗茹今天說，截至今年2月底，勞動基金整體規模為3兆6580億元，收益數-281.4億元，收益率為-0.79%。劉麗茹坦言，此數字為兩年來首次帳面上虧損，虧損金額也為史上最高。

勞動部今天舉行勞動部例行業務說明，會中勞動基金運用局副局長劉麗茹說，整體勞動基金截至107年2月底止規模為新台幣3兆6580億元，其中新制勞退基金規模為1兆9265億元，舊制勞退基金規模為8730億元，勞保基金規模為7179億元，就保基金規模為1174億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為125億元。

劉麗茹指出，截至2月底，整體勞動基金評價後收益數為-281.4億元。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-0.97%、-0.83%、-0.45%、0.01%、0.16%及0.63%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為2936億元，收益數為-11.7億元，收益率為-0.41%。

劉麗茹說，2月份整體勞動基金呈現負成長，是105年2月以來首次的帳面上虧損，也由於母數逐年增加，因此帳面上虧損281.4億元也為史上最高。

劉麗茹分析，今年上半年金融市場都會屬於激烈震盪的情況，因此勞動基金也會有較大幅度的增減，但以整年來看收益率還是會正成長。（編輯：李錫璋）1070403

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP