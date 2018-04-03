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行動支付浪潮帶動 電信帳單代收商機大

發稿時間：2018/04/03 15:16

最新更新：2018/04/03 15:16

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（中央社記者江明晏台北3日電）行動支付浪潮推動，電信帳單代收服務商機日益龐大，遠傳電信每月交易金額更上看10億元以上，而台灣之星2017年電信帳單代收服務成長動能強勁，年增率高達176%。

遠傳電信今天宣布，「電信帳單代收服務」至2018年3月底，已累積超過220萬不重覆的付費用戶，每月交易次數超過250萬筆，交易金額更上看新台幣10億元以上。

業者分析，過去「電信帳單代收服務」被應用在線上遊戲點數的儲值，近幾年由於行動支付大爆發，消費者較習慣透過手機購物，但市面上各式各樣的行動Pay多只支援信用卡，「電信帳單代收服務」成了沒有信用卡的年輕族群、以及不習慣使用信用卡的用戶另一個付款選擇。

在這股行動支付浪潮推動下，從傳統的線上發展至線下支付領域，越來越多線下商家將「電信帳單代收服務」列入行動購物的必要支付工具。

遠傳觀察，「電信帳單代收服務」也從過往為人熟知的購買遊戲、貼圖，到近年來的書籍、文創商品、停車費，甚至計程車資都已導入，未來「電信帳單代收服務」勢必在台灣行動支付上扮演重要角色。

遠傳今天也宣布，針對指定資費與手機型號推出「Google Play商店1500購物金」活動，可連續5個月，獲遠傳電信帳單代收每月300元的免費購物金，可望再衝刺代收金額。

另外，台灣之星更在電信帳單代收服務上，透過大數據分析，瞭解既有用戶消費行為、習慣及偏好，建立預測模型，並針對不同客群於適當時機精準行銷，2017年台灣之星電信帳單代收服務成長動能強勁，年增率高達176%。（編輯：郭萍英）1070403

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