壽險公會：學保改公辦民營 今年來不及

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）壽險公會表示，攸關全國320萬名學子權益的學生團體保險因來不及改成公辦民營的方式，將在今年中重新招標。由於壽險公司投保意願不高，不排除重演過往數度流標的情況。



財團法人保險犯罪防制中心今天邀集金融監督管理委員會、教育部、中華民國人壽保險商業同業公會、國泰人壽等相關單位，研議學生團體保險調整為公辦民營的方式。



為利學保業務的推動，壽險公會建議學保可調整為公辦民營的方式，保險人可由金管會或教育部擔任，但因採公辦民營的方式涉及教育部要修法，且需經過立法院，另外，由誰擔任學保的保險人目前也未有共識。



壽險公會表示，攸關高中職以下全國約320萬名學生權益的學生團體保險，由6都輪流舉辦，業者期待可朝制度面改革的方式解決學保爭議，但公辦民營今年應該是來不及。



壽險公會指出，學保今年輪到由台中市舉辦，將持續以政府採購法方式辦理，預計5、6月對外公布招標辦法及內容。



壽險業者指出，學保本質是商業保險，但外界現在對於學保的既有印象是社會保險，因此，保險業者若承接學保不管賺錢、賠錢都會被罵。當賺錢會被罵說是因為教育部的補貼、賠錢則無法對股東交代。



壽險業者表示，在目前社會氛圍不改的情況下，保險公司投保的意願恐怕不會太高，不排除今年學保再出現數度流標的窘境。



去年學保歷經6次流標後，在金融監督管理委員會出面協調，以及教育部修改招標辦法下，終於在第7度開標時，由國泰人壽出面投標並得標。



為提高壽險公司參與學保投標的誘因，教育部去年學保業務除給予行政作業費的補助外，對於幼兒帶病投保者提供專案補助、自付額新台幣500元以下不理賠等。（編輯：郭萍英）1070403