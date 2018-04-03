租屋需求大 信義房屋送房東租事平安險

（中央社記者韋樞台北3日電）房東出租住宅最怕房客在屋內發生命案變凶宅而影響房價，信義房屋看到房東需求，攜手富邦產險對出租住宅房東免費送1年期租事平安險，最高獲百萬元補償金，其他業者則提高服務。



根據信義房屋的規畫，自即日起與富邦產險合作「租事平安住宅保障專案」，自起租日起保障為期1年，此專案讓房東在出租「住宅」(不含店面和辦公室）過程中，免費享有特定事故新台幣100萬元房屋跌價補償保險金及最高5萬元清理費用保險金，以彌補事故發生時房東出租的憂慮，更針對租賃服務做出差異化。



信義房屋告訴中央社，信義房屋曾在去年進行租賃服務潛在需求調查統計，結果發現在出租過程中，超過4成的房東對入住後房客管理感到憂心。房東們最怕在屋內發生自殺或他殺案，進而影響房價、後續處理成本和未來能否順利處置房屋。



因此信義房屋和富邦產險合作「特定事故房屋跌價補償保險」，明確定義承保住宅事故範圍，一旦發生特定事故，即享有房屋跌價補償保險金與限額給付清理費用保險金，包含清潔、清除、修復及民間宗教信仰的行為（含超渡法事等）費用支出，提供符合保戶需求的服務。



針對這項新創服務，永慶房屋告訴中央社，永慶房屋目前以提供客戶買、賣房屋銷售服務為主，租賃房屋案件極少。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，租屋過程中發生凶案將重創房價，是房東心中最恐懼之處，但目前市售凶宅險保障金額（約30萬元）相對有限，相較於減損的房價，在房價較低的區域可能保障有感。住商不動產短期內將評估這項服務的效益，未來也將致力於提供消費者更周到的服務。



全國不動產說，目前並未提供租事平安險相關服務，但全國不動產正在規劃與建築經理公司合作房東和房客之間租金與押金履約保證的服務。（編輯：郭萍英）1070403