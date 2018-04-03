台股本週開盤2天跌百點 市值減近3000億

（中央社記者田裕斌台北3日電）台股因清明連假，本週僅開盤2個交易日，根據台灣證券交易所統計，加權股價指數本週下跌97.96點、跌幅約0.90%。市值少了近新台幣3000億元。



證交所表示，本週加權股價指數下跌97.96點，跌幅約0.90%，台灣50指數下跌101.96點，跌幅約1.24%，寶島股價指數下跌107.13點，跌幅約0.85%；產業別指數以電器電纜類指數上漲2.43%漲幅最大，光電類指數下跌2.51%跌幅最大，未含金融類指數下跌88.18點，跌幅約0.95%，未含電子類指數下跌50.60點，跌幅約0.34%，未含金融電子類指數下跌33.73點，跌幅約0.27%。



證交所指出，本週集中交易市場總成交金額2195.39億元，全體上市股票成交金額2016.20億元，股票成交量週轉率0.59%。



各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類421.12億元、占20.89%，電子零組件類246.79億元、占12.24%，光電類193.76億元、占9.61%。



成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類3.13%、生技醫療類1.80%、電機機械類1.41%。



證交所表示，累計今年年初開盤至今共60個交易日，集中市場總成交金額7兆9901.22億元，市場日平均成交金額1331.69億元，股票成交量週轉率22.45%，股票日平均成交量週轉率0.37%。



證交所統計，截至4月3日止，全體上市公司市值32兆4572.96億元，較3月31日減少2911.82億元，減幅約0.89%。（編輯：鄭雪文）1070403