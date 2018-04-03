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Spotify上市出奇招 不找承銷商發新股籌資

發稿時間：2018/04/03 20:06

最新更新：2018/04/03 20:06

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（中央社舊金山3日綜合外電報導）線上音樂串流服務巨擘Spotify今天首度掛牌上市，希望自家音樂串流模式將能受到投資人歡迎，並為音樂家帶來福音。

Spotify這回出奇招，將不發行新股，逕行在紐約證券交易所（NYSE）直接上市現有股票，允許創辦人與股東保持控制權外，也能避開雇用華爾街承銷商所需的費用。

法新社報導，趕在代號SPOT的股票上市前夕，35歲的Spotify共同創辦人兼執行長艾克（Daniel Ek）昨天在部落格文章寫道：「Spotify不是要籌集資金，我們的股東和員工多年來也都能自由買賣公司股票。」

艾克表示，上市一舉讓Spotify登上更大的舞台，但不會改變公司本質、目標或營運方式。

Spotify來自瑞典，是使串流服務成為部分地區最流行音樂收聽方式的幕後推手。他們估計，公司的市值高達234億美元（約新台幣6819億元）。

根據上市申請文件，Spotify的每月使用者為1億5900萬人，其中包括7100萬名付費訂戶，是最大勁敵Apple Music的兩倍。蘋果公司為分食日益成長的串流市場，在2015年推出Apple Music。

Spotify上週警告說，今年銷售成長將可能放緩，但年度虧損仍預計減少。（譯者：陳乃瑜/核稿：林治平）1070403

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