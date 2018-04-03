遠雄人壽董座代理總經理 保戶權益不受影響

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）遠雄人壽因內控重大缺失，今天遭金管會重罰1440萬元，並命公司解除總經理趙信清職務。遠雄人壽晚間發表聲明指出，即日起總經理職務將由董事長孟嘉仁代理，保戶權益不受影響。



金融監督管理委員會金檢發現，遠雄人壽自96年起，多達14個自地自建案倚賴遠雄集團為其決定及辦理不動產投資開發，顯示公司內控有重大缺失，除重罰新台幣1440萬元外，並解除趙藤雄、許自強的董事職務，且命遠雄人壽解除總經理趙信清、不動產暨放款部張姓主管2位經理人的職務。根據規定，保險業從業人員遭解除職務後，5年內不得回鍋金融業任職。



遠雄人壽晚間發出聲明指出，即日起，總經理職務將由董事長孟嘉仁代理，公司財務、業務推動、保戶權益皆不受任何影響，且各項業務均正常營運。



遠雄人壽表示，孟嘉仁擁有豐富保險業的實務經驗與專業統馭能力，業務經歷十分豐富，對內也全盤掌握組織運作關鍵，未來遠雄人壽在孟嘉仁董事長專業領軍下，以多年的專業經理人資歷，將持續採取穩健經營策略，保障客戶權益的永續經營目標，繼續推動帶領遠雄人壽走向新局。



同時，遠雄人壽也表示，基於公司治理為保險業健全經營的基石，近年來已積極推動專業經理人機制，強化董事會職能，建立良好的公司組織及文化、內部控制制度及法令遵循機制，並遵守保險法法令規範，不斷強化公司治理及法令遵循機制，以維護保戶權益、共同維護保險市場秩序。



2017年遠雄人壽營業收入達新台幣721.7億元，稅後獲利19.3億元，較2016年同期成長123%，每股稅後盈餘（EPS）1.55元；資本適足率（RBC）持續超過300%以上，累計資產總值逾4001億元。（編輯：楊玫寧）1070403