台灣首座示範離岸風場 西門子歌美颯獲合約

（中央社記者林育立柏林3日專電）離岸風機廠商西門子歌美颯宣布，在台灣首座示範風場海洋風電（Formosa I）第一階段成功運轉一年後，今天獲得第二階段的合約。



總部位於西班牙的西門子歌美颯（Siemens Gamesa）是離岸風機的領導廠商，目前有2300部風機在世界各地運轉，總裝置容量超過11GW（GW=百萬瓩）。它所獲得的第二階段合約，將供應20部6MW（MW=千瓩）級的直驅式風機，並負責15年運轉期間的保養和維護。



海洋風電位於苗栗竹南外海2到6公里處，水深15到30公尺。第一階段的2部風機已於去年4月商轉，第二階段的20部風機預計明年施工，年底併聯發電，屆時總裝置容量可達128MW。



西門子歌美颯對參與台灣第一座示範風場感到榮幸，風電部門主管諾恩（Andreas Nauen）在聲明中，稱這個計畫是台灣推動離岸發電的里程碑，「對西門子歌美颯協助台灣建立一個可靠又有效的能源系統，以實現減碳目標來說，這是重要的一步。」



為爭取台灣離岸風電的商機，西門子歌美颯去年將亞太總部設在台北，並在去年年底和今年年初分別與台灣港務公司、永冠能源科技和上緯控股簽署合作備忘錄。（編輯：屈享平）1070403