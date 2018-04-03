/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐中華電信光世代大谷翔平

林智平再見安打 桃猿逆轉勝

>rss

馬斯克又睡工廠 特斯拉Model 3陷生產瓶頸

發稿時間：2018/04/03 23:07

最新更新：2018/04/03 23:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉的平價車款Model 3傳出生產瓶頸，執行長馬斯克更自曝為了趕工睡在工廠。根據特斯拉今天公布的產量數據，Model 3生產速度仍未達預訂目標。

路透報導，特斯拉（Tesla）公布第一季總產量較2017年第4季大增40%，達到3萬4494輛車；過去7天的Model 3產量則有2020輛，這雖然遠高於2017年最後一週的793輛，但仍然低於特斯拉所訂下3月底達到每週2500輛的目標。

投資人密切關注Model 3第一季產量數據，分析師認為，對於以往只推出豪華電動車款的特斯拉而言，Model 3是決定公司長期能否獲利的關鍵產品。

美國科技財經網站The Information昨天報導，因生產進度嚴重落後，馬斯克（Elon Musk）已接管原由特斯拉工程部主管費爾德（Doug Field）負責的Model 3生產工作。

由於投資人擔憂特斯拉籌措新資金的能力，加上特斯拉的自動駕駛技術近日傳出死亡車禍，昨天股價收盤重挫5.13%。

馬斯克隨後在推特回覆記者轉貼的報導，他表示自己約在1年前要求費爾德兼管工程和生產部，好讓車輛的設計和製造工作更加協調；「但現在較適合分而治之，所以我又再度睡在工廠。車輛製造是地獄…」。

彭博報導，這令人想起特斯拉前一車款Model X推出時為人熟知的景象，當時馬斯克為了隨時解決生產問題，在產線旁放個睡袋以便睡在工廠。

特斯拉原訂的Model 3產量目標，已是從去年底預期的每週5000輛砍半。從最新發展來看，Model 3的「生產地獄」還沒結束。

特斯拉面臨雙重巨大壓力，除了得讓Model 3生產速度夠快，以滿足客戶需求；還需儘快創造收入，以填補Model 3推出所投入的龐大支出。

特斯拉已培養出一群死忠支持者，自從2年前Model3發表至今，已有約50萬客戶付了1000美元訂金。但特斯拉仍須努力證明，他們有辦法成為一家真正能夠量產的企業。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070403

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP