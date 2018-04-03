馬斯克又睡工廠 特斯拉Model 3陷生產瓶頸

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉的平價車款Model 3傳出生產瓶頸，執行長馬斯克更自曝為了趕工睡在工廠。根據特斯拉今天公布的產量數據，Model 3生產速度仍未達預訂目標。



路透報導，特斯拉（Tesla）公布第一季總產量較2017年第4季大增40%，達到3萬4494輛車；過去7天的Model 3產量則有2020輛，這雖然遠高於2017年最後一週的793輛，但仍然低於特斯拉所訂下3月底達到每週2500輛的目標。



投資人密切關注Model 3第一季產量數據，分析師認為，對於以往只推出豪華電動車款的特斯拉而言，Model 3是決定公司長期能否獲利的關鍵產品。



美國科技財經網站The Information昨天報導，因生產進度嚴重落後，馬斯克（Elon Musk）已接管原由特斯拉工程部主管費爾德（Doug Field）負責的Model 3生產工作。



由於投資人擔憂特斯拉籌措新資金的能力，加上特斯拉的自動駕駛技術近日傳出死亡車禍，昨天股價收盤重挫5.13%。



馬斯克隨後在推特回覆記者轉貼的報導，他表示自己約在1年前要求費爾德兼管工程和生產部，好讓車輛的設計和製造工作更加協調；「但現在較適合分而治之，所以我又再度睡在工廠。車輛製造是地獄…」。



彭博報導，這令人想起特斯拉前一車款Model X推出時為人熟知的景象，當時馬斯克為了隨時解決生產問題，在產線旁放個睡袋以便睡在工廠。



特斯拉原訂的Model 3產量目標，已是從去年底預期的每週5000輛砍半。從最新發展來看，Model 3的「生產地獄」還沒結束。



特斯拉面臨雙重巨大壓力，除了得讓Model 3生產速度夠快，以滿足客戶需求；還需儘快創造收入，以填補Model 3推出所投入的龐大支出。



特斯拉已培養出一群死忠支持者，自從2年前Model3發表至今，已有約50萬客戶付了1000美元訂金。但特斯拉仍須努力證明，他們有辦法成為一家真正能夠量產的企業。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070403