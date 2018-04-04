301對中祭關稅制裁 美全國商會：用錯方法

（中央社記者鄭崇生華盛頓3日專電）美國貿易代表署今天公布針對中國的301制裁清單，打算對1300多種中國產品課徵25%關稅，對此，美國全國商會今天說，美國總統川普政府聚焦雖正確，但用錯方法。



總部位於華府的美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）是美國最具代表性的商業團體，儘管總部離白宮僅一個街區，但川普上任以來、在各項貿易問題上高舉關稅制裁及廢除貿易協定的作法與立場，讓全國商會與這屆白宮政府心意相距甚遠。



就在美國貿易代表署（USTR）公布針對中國的301關稅制裁清單後，主管國際事務的全國商會執行副總裁布列恩（Myron Brilliant）發表聲明中指出，美國政府在恢復美中貿易關係的公平與公正性上「聚焦正確」，然而，對美國消費者及就業創造者日常都會使用到的產品課徵關稅，「這不是實現（矯正美中貿易）目標的方法」。



USTR公布關稅制裁清單後，將有為時一個多月的時間徵集各方意見，並訂於5月15日召開公聽會。



布列恩說，全國商會期待在徵集意見的期間與政府合作，在美中的經濟關係中，讓商業團體的聲音得到聆聽。



早在川普簽署備忘錄、對中國的「301調查」啟動關稅制裁、狀告世界貿易組織（WTO）及限制中國投資等相關反制前，全國商會就聯合45個商業團體，呼籲川普政府不要以關稅制裁的方式，解決美中貿易問題，因為關稅會對美國經濟及消費者造成「嚴重傷害」。（編輯：陳俊碩）1070404