柯勝峯：電動機車公版電池 應比誰伙伴多

（中央社記者田裕斌台北14日電）國內機車龍頭光陽(Kymco)推出自己的電動機車規格，與Gogoro正面對決。光陽工業董事長柯勝峯說，要當公版電池規格，不是比誰做得早，應該比誰合作伙伴多。



外界以為，光陽不採用Gogoro的電池、轉而推出自己的電池規格，是為了政府補助。



但柯勝峯透露，光陽不是賣油的，當然也不會想靠賣電池賺錢，其實政府從來沒說Gogoro就是公版、也希望光陽推出自己的公版電池，讓2款電池各自尋求伙伴加入，不但可以消除市場認為政府獨厚Gogoro的雜音，也能讓最後的公版電池真正被市場接受，使用效率才會高。



柯勝峯說，光陽推出的電動機車規格，在電池方面保留了各品牌的彈性，只要外殼尺寸相同、接頭可以互連，並符合主管機關對電池安全性的規定，就能使用光陽的充換電系統；如果之前有其他機車廠商做出這麼具有彈性的方式，光陽會加入，但可惜沒有。



光陽為何這麼晚才推出自己的電動機車規格？柯勝峯解釋，光陽有股東，必須要找出可以賺錢的營運模式，經過內部近3年的研究，定調「充電為主、換電為輔」，要讓車主幫機車充電像幫手機充電一樣方便；在特殊情況時，可以用換電或電池租賃的方式提高續航力。



針對光陽規劃在6月年度發表會中正式公布首批電動車款及售價，擬在3年內推出10款電動機車、在20國建立充換電網路，銷售量達50萬台的目標，柯勝峯也明白指出，將針對各市場不同的需求，陸續推出50cc至200cc不同的車款，目前市面上普及的125cc普通重型機車，預料也不會缺席。



柯勝峯認為，光陽要成為全球化的機車品牌，必須做到3件事：有旗艦級車款、有屬於自己的車聯網及電動機車產品。其中，光陽重型機車旗艦AK550在全球銷售傳出佳績，各產品最頂級的車款也陸續搭載Noodoe車聯網，在推出電動機車營運模式後，光陽也逐漸完成他2014年接班之後，想要放上的最後一塊拼圖。（編輯：張良知、林沂鋒）1070414