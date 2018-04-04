電動機車發展方向 換電充電孰優

（中央社記者田裕斌台北14日電）電動機車到底要充電好？還是換電好？一直都是兩派論戰的焦點。在代表性廠商光陽(Kymco)與Gogoro各自推出充/換電模式後，電動機車充換電並行的雙軌制是最大共識。



力主以「充電為主、換電為輔」的光陽工業董事長柯勝峯分析，過去消費者不願意買電動機車，主要有2大原因，一是充電時間長，另一個是對續航力有疑慮。光陽雖然採用充電模式，但因設計內建的核心電池，讓車在沒有裝電池的情況下還能騎乘約20至25公里，加上電池快充1小時就能充飽約8成的電力，可望讓「等待完全消失」。



柯勝峯說，再裝上2顆電池、加上核心電池的情況下，光陽電動機車可以騎乘約90公里，雖然可能因為騎乘速度快造成續航力遭到壓縮，但「不是每次騎都得有100公里的續航力」，在考量絕大多數機車族的需求下，其實每天充電就能滿足通勤族的需求，且每顆電池才5公斤，帶回家充電負擔不大。



反觀Gogoro，在成立3週年時針對Gogoro 2系列推出充電方案，Gogoro是以「換電為主、充電為輔」的思維面對市場。創辦人陸學森表示，消費者要的很簡單，就是可以預期的電量、與加油站密度相當的換電站，以及不比燃油機車差的性能，讓全家都在車上時，還能順利跑上陽明山。



Gogoro宣布推出隨車電池充電器，讓車主在不方便到換電站時，仍可使用一般110V插座進行充電，充電6小時可充約82%電力。



不過陸學森說，充電屬於備用方案，Gogoro仍是以換電為主的系統，且在3年內已建置520座換電站，位於台灣西半部的車主，超過一半能在2公里內找到換電站，74%的車主可以在5公里內換到電池，不過為了照顧剩下的26%車主，還是提供充電方案。



對比光陽及Gogoro目前的電動車解決方案，與其說是「充電」與「換電」的對決，不如說雙方對於目前電動機車必須都具備充電及換電雙軌並行的共識，但畢竟電池續航力與重量在目前的技術還是正相關，要騎得快、騎得久，電池就要重一點。



光陽要推出夠大眾化的商品，在考量多數機車族的使用習慣後，選擇可以快速充電、電池容量較小的方案，希望車主把充電當做與喝水一樣是在家中就可做到的事，適合把機車當通勤的交通工具，並非上山下海的普羅大眾。



反觀Gogoro重視電動機車的性能，要讓車主有不輸燃油機車的體驗，車主若不嫌換電麻煩，倒也騎得開心愉快；要選充電還是換電，每個人騎乘習慣及需求不同，自然應該有不同的選擇。（編輯：張良知、林沂鋒）1070414