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台灣唯一活火山景觀 陽明山探究自然奧秘

發稿時間：2018/04/04 08:43

最新更新：2018/04/04 08:43

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（中央社記者陳政偉台北4日電）台灣自然資源豐富，陽明山國家公園擁有全台唯一的火山景觀，日前七星山冒白煙的事件，再次喚醒民眾對於火山奧秘的好奇心，陽管處在4月舉行探訪火山活動，讓國人一探究竟。

今年一月的時候，七星山冒出白煙，有民眾質疑是火山活動。經過經濟部中央地質調查所連續兩天勘察，發現只是短期噴氣現象，沒有火山噴氣，也排除火山或斷層活動。不過冒出白煙的事件，也提醒很多人，台灣唯一的火山就在陽明山公園。

地調所指出，七星山最近的一次噴發年代約在5500年前，併同火山噴氣、微震及溫泉等徵兆；這次經實地勘察，並無發現噴氣現象，也沒有新生成的火山噴氣口，大屯火山觀測所監測資料，同步顯示大屯山地區火山活動跡象穩定。

陽管處解釋，雖然大屯火山地底下有岩漿庫，但有岩漿活動，並不表示會馬上噴發，需要透過長期監測才能預測是否會有噴發的可能性。

位於台北近郊的陽明山國家公園，成立於1985年，為台灣第三座國家公園，成立目的就是為了保存台灣獨有火山地質景觀的大屯火山群。

陽明山國家公園將從4月起，在22日、27、28日分3個梯次，舉辦火山之旅活動，路線從陽明山國家公園最具火山地質代表的小油坑為起點，沿途由七星山步道登上主峰，經東峰下夢幻湖，最後轉往冷水坑。

陽明山國家公園管理處表示，參加民眾透過寓教於樂，藉由有趣科學實驗及解說員生動活潑的導覽介紹，了解大屯火山的形成與地景現象外，實地見證火山的活動，在登山的過程中了解七星山步道沿途的生態景觀。

陽明山國家公園資料指出，大屯火山群由包括七星山、大屯山、竹子山、磺嘴山、面天山、向天、大尖後山和紗帽山等20多個火山組合而成，據陽明山國家公園調查顯示，大屯火山的地質年齡還非常新年輕，火山活動活躍，國家公園內隨處可見噴氣孔、溫泉、地熱景觀，火山現象最活耀的地方就在小油坑。

不過，種種的火山活動在30萬年前的紗帽山形成後，就趨於停止，差不多在20萬年前，才完全結束整個火山活動的歷史，留下的是現在國人可見到各種後火山活動遺跡。

陽明山獨特的火山地質景觀，包含錐狀火山、鐘狀火山、火山口、爆裂口、火口湖、堰塞湖、斷層等，也因為地底還有岩漿活動，底層的熱水及硫氣，冒出地表後，形成溫泉及噴氣孔等，成為國家公園的多元地形。

依火山的外形有錐狀火山和鐘狀火山之分，最具代表性錐狀火山就是七星山，它的噴發時間最遲，但所呈現的火山錐外型也最完整。

除火山地形外，陽明山國家公園的植被狀態，同時受到火山、硫氣和東北季風影響，呈現特殊的風貌，擁有地熱區植物、水生植物、草原景觀及中海拔森林，也是吸引大台北民眾與各地遊客休憩賞景的自然景色。（編輯：林孟汝/張良知）1070404

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