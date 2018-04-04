電動機車要推廣 政策是關鍵

（中央社記者田裕斌台北14日電）行政院宣示2035年全面使用電動機車，既有的燃油機車業者也加入推廣電動機車的行列。不過業者坦言，電動機車銷量要超越燃油車，政策是否力挺，絕對是關鍵。



以目前電動機車龍頭Gogoro為例，至今已累積約6萬名車主，不過在3年前推出Gogoro 1系列時，因定價超過新台幣10萬元，當時引發市場熱議；最後也是順應市場需求，推出定價不到8萬元的Gogoro 2系列，再經政策補助後，價格降至5萬元以下，才引爆市場需求。



國內機車龍頭光陽工業(Kymco)董事長柯勝峯坦言，目前市場氣氛已經偏向「電動機車比較好」，加上電動機車、燃油機車價格即將進入交叉的甜蜜點，現在正是推出電動機車「對的時間」。



舉例而言，目前國內熱銷的燃油機車山葉(Yamaha)要價約8萬元，與Gogoro 1系列補助後的價格已經相差無幾，比Gogoro 2系列補助後價格則是貴了3萬元，對於原本騎燃油車的消費者而言，價格相當誘人。



柯勝峯說，燃油機車在環保要求愈來愈高下，未來售價只會愈來愈貴，反倒是電動機車現在雖然得靠補助才好賣，但隨著銷量逐漸增溫，生產的規模經濟將逐漸浮現，未來售價可望愈來愈低。



機車業者也建議，政府若要力推電動機車比重持續提高，對於車主的價格補助絕對不可少，消費者雖然在觀念上相當支持電動車，但畢竟多數人只是將機車當做代步工具，價格敏感度相當高。願意為理念多花一點錢可以接受，但若價格有明顯差距，消費者換購電動機車的意願難免受到影響。



此外，不管未來公版電池要採充電或是換電，能建構密度有如加油站一般的充/換電據點，也需要政府支持，在基礎建設完備下，對於電動機車的需求自然會迸發。（編輯：張良知、林沂鋒）1070414