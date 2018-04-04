Spotify風光上市 獲利前景存隱憂

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）音樂串流服務巨擘Spotify今天在紐約掛牌上市，捨棄傳統IPO直接掛牌，話題十足，上市首日股價也優於市場預期，但這家瑞典公司連年虧損，考驗投資人耐心。



Spotify以股碼SPOT在紐約證券交易所（NYSE）掛牌，開盤價165.90美元，盤中一路震盪走低，以149.01美元收盤。以此推算，Spotify市值達265億美元，成為歷來規模最大的科技公司上市案之一。



Spotify從計劃上市就充滿話題，原因是捨棄首次公開募股（IPO），改採直接掛牌（direct listing），繞過承銷的投資銀行，省下大筆費用，也不發行新股籌資，現有股東可直接出售手中股票套現。



這種上市程序以往多由小型科技公司採用，像Spotify這類名聲響亮的企業選擇直接掛牌，並不多見。



Spotify公司於2006年成立，當時線上音樂串流服務還不普遍，且時常被貼上盜版標籤，共同創辦人兼執行長艾克（Daniel Ek）甚至一度被視為唱片業殺手。



但歷經10年發展，Spotify已擁有逾1億5000萬名用戶，其中約7000萬人採付費訂閱，並於2013年進軍台灣，與在台深耕多年的KKBOX、蘋果公司（Apple）旗下的Apple Music分庭抗禮。



Spotify與唱片業的關係雖稱不上和諧，但根據美國唱片業協會（RIAA）統計，去年美國唱片業收入創10年來新高，串流貢獻其中65%，Spotify功不可沒，35歲的艾克因此被華爾街日報形容為唱片業救世主。



Spotify股票上市首日走勢差強人意，但收盤價149.01美元，仍高於紐約證交所設為交易門檻的參考價132美元，意味投資人對Spotify股票需求比想像中旺盛。



不過，Spotify風光上市背後仍存隱憂。



短期而言，臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon.com）和英特爾（Intel）等知名科技股近期表現不穩，成為美股一大不安定因素，Spotify股價可能受整體科技股走勢拖累。



長期而言，面對蘋果、亞馬遜等對手投注大量資源競爭，Spotify能維持成長勁道多久，也存在問號。



更關鍵的是，Spotify為求成長不斷燒錢，尚未轉虧為盈，投資人是否有足夠耐心等待，攸關Spotify股價高低。



紐約時報日前報導，過去5年，Spotify淨虧損28億美元，營收大部分都付給音樂版權擁有者，且Spotify採用免費增值（freemium）模式，意味數千萬免費用戶產生的成本，都要由Spotify扛下。



Spotify財務長麥卡錫（Barry McCarthy）坦言，成為全球最大音樂串流訂閱服務商「很貴」，但在可預見的未來，Spotify仍會犧牲獲利持續投資，帶動公司成長。（編輯：陳俊碩）1070404