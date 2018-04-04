企業搶人大戰 營業秘密保護有撇步

（中央社記者廖禹揚台北4日電）面對轉職旺季的搶人大戰，企業為確保營業秘密不被競爭對手抄走，避免「人財兩失」，經濟部智慧局建議，應做好「文件」、「場所」及「人」等管理的基本功夫。



為在同業中獨樹一格，許多業者都有自己的「獨門秘方」、「獨家技術」，保護這類營業秘密是企業重要工作之一。



不過，近年來大陸為迎頭趕上台灣技術與經驗，常祭出用讓人難以抗拒的薪資挖角，台灣高科技業界接二連三的發生營業秘密外流事件，經濟部智慧財產局指出，其實有許多業者不了解營業秘密認定要件，加上其要件特性，造成實務上立案與偵查不易。



根據營業秘密法第2條要件說明，營業秘密必須具有秘密性、經濟性與保密措施等3大要件，其中秘密性指非一般涉及該類資訊的人員皆可得知；經濟性指具有實際或潛在經濟價值；保密措施則是指營業秘密所有人已採取合理保密措施。



其中最容易被誤解、忽略的，就是保密措施。智慧局表示，許多業者不清楚合理保密措施的認定標準，可能只是把秘密鎖在抽屜裡就了事，實際上，要達到合理保密措施標準，應該注意「文件」、「場所」及「人」的管理。



文件部分包括機密文件的標示與等級區分、電子檔案管理等；場所則包括區域管制、電腦設備管理，以及置物箱、抽屜、保險箱管理等；人的部分則包括工作契約、工作守則及教育訓練組織管理等。



隨著科技進步與網路興起，更容易儲存、接觸及傳播營業秘密，揭露或侵害營業秘密的風險增加，因此在管理權限上的區分相當重要。舉例來說，有些公司會將製程分段，交由不同員工進行，並確保員工之間資訊不互通，來保證完整製程的保密性；機密文件的瀏覽、修改、儲存權限，以及內外網的區分，也是相當重要的保密措施。



不幸發生營業秘密可能遭洩漏的狀況時，除認定侵害人使用告訴人的營業祕密有一定困難外，因告訴人害怕二次洩露風險而拒不配合偵查，也造成立案困難狀況；對此，智慧局也正研擬修正營業秘密法，增訂「違反祕密保持令罪」，防止偵查中造成營業秘密二次洩露，以利加速偵查及審理時程。（編輯：林孟汝／張良知）1070404