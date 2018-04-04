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Spotify非典型掛牌 首日市值衝上7773億元

發稿時間：2018/04/04 11:17

最新更新：2018/04/04 11:17

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（中央社紐約3日綜合外電報導）線上串流音樂巨擘Spotify今天在期待已久的掛牌交易首日，市值達265億美元（約新台幣7773億元），顯示市場對串流音樂的未來給予響亮的背書。

法新社報導，Spotify公開發行是科技業有史以來最大的公開發行之一。Spotify在掛牌首日市值即超越其他近期掛牌上市的科技業者，當中包括推特（Twitter）、Snapchat母公司Snap和Dropbox。

Spotfy上市首日以165.90美元開出，這家來自瑞典的公司市值來到295億美元（約新台幣8653億元）。

Spotfy終場收在149.01美元，較開盤價下跌超過10%，但仍高於盤前參考價。上市首日收盤市值來到265億美元。

股碼為SPOT的Spotify採取非傳統方式掛牌上市，是以現有股權直接在證交所上市，而不是發行新股。此舉讓創辦人和早期投資人得以繼續握有公司掌控權。

Spotify的上市奇招也為掛牌首日表現增添懸疑性，因為Spotify串流音樂服務雖酷，但迄今尚未轉虧為盈。

溫杜拉財富管理（Ventura Wealth Management）的卡希爾（Tom Cahill）說：「掛牌首日馬到成功。」他預期未來將有更多公司跟進採取Spotify的策略，從容掛牌上市。他說：「他們已在私募市場獲得足夠的資金挹注，不用那麼早上市。」（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070404

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