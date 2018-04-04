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美貿易制裁清單有無波及台廠 看產品出口地

發稿時間：2018/04/04 12:08

最新更新：2018/04/04 12:08

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）美國貿易代表署公告「301制裁」清單，再度針對中國製造2025政策。投顧分析，可能影響資通訊和電子科技台商，產品出口地是關鍵，美中雙方未來妥協程度仍有待觀察。

美國貿易代表署（USTR）今天公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，受影響產業涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元的產品。

華南投顧董事長儲祥生表示，這是美方對進口鋼鐵和鋁產品採取232措施之後，整體貿易策略的一環，未來需觀察301制裁清單的具體落實方式。

元富投顧總經理劉坤錫推測，制裁清單內有關鋼材的品項，應是落實美國商務部先前提出232鋼材和鋁材產品國安調查建議措施，特別針對中國大陸。

觀察美國301制裁清單對台灣產業影響面，劉坤錫預期，美國301制裁清單可能對台灣的資通訊產業影響不小，對電子科技產業可能會有負面關聯。至於航太產業部分，影響程度有限；對於台灣的鋼鐵產業，影響程度小。

儲祥生表示，美國301制裁清單可能對電子科技業產生影響，需觀察在中國大陸製造零組件、或是在中國大陸進行組裝生產的台灣廠商，未來是否會受到美國對中國大陸出口終端電子產品課徵關稅的波及，零組件或組裝產品的產量和價格可能受到牽動。

劉坤錫指出，觀察美國301貿易制裁清單對於台灣廠商是否有影響，可留意台灣廠商產品的出口地，關鍵在於產品出口許可證的地點。

他舉例指出，台灣鋼鐵業絕大多數的產品出口地以台灣為主，美國貿易制裁清單對台灣鋼鐵業關聯不大；不過若台商在中國大陸設廠製造生產的產品、出口許可證列在中國大陸，就需觀察美國貿易制裁清單的影響程度。

對於美中貿易戰之間的角力，儲祥生分析，在美國提出落實301制裁清單期間，中國大陸應該會進一步反擊，這段期間，對於金融市場的影響值得觀察。

儲祥生預期，美中貿易戰角力最終可能會相互妥協，在談判桌上見真章。美中雙方目前互相擺出姿態、放話，也是為了未來雙方回到談判桌上的籌碼。

不過儲祥生指出，美國301制裁清單鎖定「中國製造2025」的產業計畫，針對中國大陸的意味濃厚，加上美國總統川普主要經濟幕僚和顧問，對於中國大陸這個潛在競爭對手已有一定的見解，未來美中雙方的妥協程度有多少，仍有待觀察。（編輯：張良知）1070404

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