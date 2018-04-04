美中貿易戰 科技部：助業者研發創新因應

（中央社記者廖禹揚台北4日電）美國貿易代表署（USTR）公告對中國大陸301制裁清單，科技部今天表示，美中貿易戰對台灣科技業的影響仍要持續觀察，會持續透過協助業者研發、創新，提高產業競爭力。



USTR在美東時間3日公告長達45頁的「301制裁」清單，1300多個品項中涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，總值約500億美元，建議課徵25%關稅。USTR將於5月15日舉行首次公聽會，之後才會確認加徵關稅的最後清單。



科技部次長許有進今天接受中央社記者訪問表示，科技部持續在關注美中貿易摩擦情勢進展，也會配合行政院政策來協助業者。許有進說，無論全球情勢怎麼改變，提升產業競爭力是企業因應的唯一辦法，科技部會持續優化研發、創新環境。



許有進提到，行政院已責成經濟部與科技部協助國內企業強化技術提升，相關方案目前已在研議中，規劃向產業界蒐集在研發、導入AI（人工智慧）技術上的困難，由科技部科研團隊協助研究，以及培訓AI人才，幫助業者突破瓶頸。



此外，許有進表示，多元布局也是因應方式之一，除配合新南向政策前往東南亞設點外，科技部與全球80多國都有進行雙邊科研合作，可透過當地研發團隊、政府媒合研發資源，解決業界科研問題。（編輯：李信寬）1070404