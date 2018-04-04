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美301制裁中國 台機械公會點關鍵不擔心

發稿時間：2018/04/04 15:53

最新更新：2018/04/04 15:53

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）美國貿易代表署公告「301制裁」清單。台灣機械公會理事長柯拔希表示，不擔心制裁清單，因為台灣業者多數根留台灣，且在中國大陸設廠者，以當地內需市場為主。

美國貿易代表署（USTR）今天公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，受影響產業涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元的產品。

觀察清單對台灣機械設備產業影響程度，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希向中央社記者表示，公會先前在美國擬對中國大陸課徵新關稅時，就已向會員詢問並進行評估，並不會擔心美國祭出301制裁清單。

柯拔希指出，台灣機械設備業者去中國大陸設廠投資的比重不高，大部分根留台灣，若有去中國大陸設廠的機械設備業者，絕大部分都是因應中國大陸內需市場需求。

他指出，美國301制裁清單，對於部分在中國大陸投資的台灣機械設備業者來說，並沒有太大影響。

從產品價格來看，柯拔希表示，Made in China和Made in Taiwan的機械設備產品價差約30%，中國大陸的機械設備主要是中低階品項為主，台灣的機械設備主要出口到美國等其他市場。

他指出，美國301制裁清單其中主要針對中國大陸出口的機械設備，台灣機械設備廠商已經透過全球化布局，避免風險。（編輯：郭萍英）1070404

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