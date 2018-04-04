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中美貿易戰升溫 全球股市挫跌

發稿時間：2018/04/04 20:10

最新更新：2018/04/04 20:10

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）在中國宣布將針對美國106項產品加徵25%關稅後，各界更加憂心中美兩國貿易大戰升溫，歐洲股市今天跌幅加深，美股期指也重挫。

道瓊歐洲600指數下跌4.19點或1.14%，報364.88點。英國股市FTSE 100指數跌42.51點或0.60%，報6987.95點。德國股市DAX指數跌184.36點或1.54%，報11818.09點。法國股市CAC 40指數跌50.84點或0.99%，報5101.28點。

美股期指也大跌。那斯達克期指重挫2.1%，標普500期指下挫1.6%，道瓊期指挫跌1.8%。

貿易緊張情勢也影響人民幣走勢，人民幣兌美元單日貶幅創2週來最大。美國和歐洲政府公債殖利率下跌。

Think Markets首席市場分析師阿斯拉姆（Naeem Aslam）說：「中國掏出大槍來回應川普的關稅，貿易戰開打了。」

歐洲科技類股下跌1.6%，跌幅居各類股之冠。金融股和工業股等景氣循環股也大受打擊。

MSCI新興市場指數下跌1.5%，來到50日低點，完全回吐今年以來累積漲幅。香港股市挫跌2.19%，觸及數週來低點。馬來西亞下挫1.88%，南韓股市下跌1.41%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070404

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