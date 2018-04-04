/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 兒童節國道YouTube陳香梅
>rss

美中兩大經濟體貿易戰 學者：台灣應低調應對

發稿時間：2018/04/04 21:06

最新更新：2018/04/04 21:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北4日電）美國公布301制裁建議清單，大陸隨即公布報復清單回擊，其中包括被認為將「傷敵一千自損八百」的大豆商品，學者認為，美方真正目的在於談判，中方回應措施也是為了掌握籌碼，現階段台灣最好低調應對，才能確保經貿利益。

元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源認為，台灣「沒有那個必要、也沒有那個實力」介入美中兩國的貿易爭端，而因台灣與美中產業的緊密關係，在短期內無法調整產業結構的情況下，難免會受到衝擊，但全球情勢在轉變，會影響台灣的「不是只有美中貿易大戰」，應該更實際盤點台灣產品的「彈性值」，例如到底有多少產品經由大陸銷美、含中產品有多少，有數據清單出來才能談更具體的作法。

美國貿易代表署（USTR）美東時間3日公布對中國301調查徵稅產品建議清單，涵蓋1300多項、價值約500億美元的產品，建議稅率為25%。北京隨後也在今天下午公布對原產於美國大豆等農產品，以及汽車、化工品、飛機等共14類106項商品加徵25%關稅，涉及金額約500億美元。

中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明日前曾形容，拿大豆開刀是「傷敵一千自損八百」，因為美國出口大豆中，有62%銷往大陸，而大陸去年自美國進口大豆數量則占整體比重的34.39%。

梁國源表示，美中雙方目前都已提出相當多制裁品項，但仍有緩衝期，並未排除再協商可能，而為了在之後的談判中能握有足夠的籌碼，達到「打到痛處」的效果，雙方提出這些制裁清單是一個必然的發展。

梁國源認為，若真進行制裁，要在短期之內尋求其他供給者可能會有調整彈性的困難，但像大豆這種農產品的彈性相對較大，因為美國並非唯一的供應者，且美國農產品相當依賴大陸市場，這都是未來談判中可能運用的籌碼。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，美國發動這些貿易措施，是希望藉此與中方談判，消除美國認為大陸違反公平貿易原則的問題，中方也清楚這點，因此也必須透過回應報復清單來掌握談判籌碼。

李淳表示，關稅措施只是一種手段、而非目的，因此可能不會持續太久，而未來幾個月中，課稅清單都還可能調整甚至縮小。

根據USTR公告，USTR將於5月15日舉行首次公聽會，各界可在4月23日前提出要求出席公聽會，摘述欲提出評論意見，並在5月11日前提交書面評論意見；公聽會後若有反駁意見，需於5月22日前提交，之後USTR將做出最後決定。

中國外交部發言人陸慷已經公開表明，美方做法嚴重違反世界貿易組織的基本原則和精神，中方將立即將美方這一「錯誤做法」訴諸世貿組織（WTO）爭端解決機制解決。

對中國打算將美中貿易糾紛訴諸WTO爭端解決機制，李淳表示，依過去經驗，WTO要解決美中貿易爭端，約要2年到2年半以上時間，對眼前的衝突「遠水救不了近火」，但若真的轉移到國際機制來解決，面對兩大強國的戰爭，由於301調查並非針對台灣，台灣不太適合站出來表態，甚至從經貿利益上來看，台灣現階段最好保持低調。（編輯：李淑華）1070404

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP