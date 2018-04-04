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中美互祭關稅措施 輸家多於贏家

發稿時間：2018/04/04 23:13

最新更新：2018/04/04 23:13

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）中美貿易戰一觸即發，美國總統川普昨天提議對價值約500億美元的中國產品加稅，主要目標是高科技產品。中國也馬上對美國大豆、汽車、化工品和飛機等106項產品加徵25%關稅。

以下是彭博所整理雙方受到影響的部分產業：

●輸家：美國中西部農民

中國加徵關稅對美國農民是一大打擊，尤其是中西部各州，它們是2020年總統大選川普爭取連任的票倉。中國是美國大豆的最大買主，美國農民生產的大豆有1/3銷往中國，總價值約為140億美元。芝加哥大豆價格因中國加徵關稅而下跌多達5.3%，創2016年7月以來最大跌幅。

●贏家：南美洲農民

在大豆和玉米市場中，巴西和阿根廷是美國的主要競爭對手。他們會積極爭取被美國搶走的生意，但無法完全取代美國。

●輸家：委託中國代工的科技公司

美國祭出的關稅鎖定在中國製造的高科技產品。這意味著在中國大量委託代工的蘋果公司（Apple Inc.），面臨成本增加或供應鏈中斷的風險。根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence），目前為止，價值將近40億美元的平面電視螢幕受到的打擊會最大。

●輸家：美國汽車製造商（包括特斯拉在內）

中國計劃對電動車等大部分汽車祭出關稅。特斯拉公司（Tesla Inc.）在中國賣的車全都是美國製，面臨的風險特別大。通用汽車（General Motors Co.）和福特汽車（Ford Motor Co.）等其他美國車商則在中國有生產活動。

●輸家：波音公司

中國加徵關稅會傷害波音公司（Boeing Co.）部分最暢銷的飛機，像是737家族的客機，使得波音在與空中巴士公司（Airbus SE）的競爭中處於劣勢。中國對波音而言是重要的市場。

●贏家：美國金屬加工品

美國宣布的最新一輪關稅措施，鎖定中國製的某些種類鋼鐵和鋁製品，若再加上上個月宣布的關稅，那麼銷往美國的某些類別產品將課徵50%關稅，進一步推高部分產品價格。

●輸家：學名藥廠

雖然美國祭出的關稅鎖定中國藥廠，但美國製造學名藥的藥廠，像是Mylan公司可能才是輸家。他們將面臨糖尿病患者使用的胰島素、對抗過敏作用的腎上腺素等原料成本上漲的問題。

●輸家：中國肉食人口

中國是目前世界最大的大豆買主，大部分大豆用來餵豬。對大豆加稅可能會拉高中國養豬戶的成本，中國13億人口買肉的價格也會跟著上漲。

●輸家：南韓

南韓大量的電子零組件銷往中國，組裝為成品。南韓總統文在寅表示，貿易保護主義和中美貿易衝突日益高漲，恐傷害南韓經濟，因此他呼籲南韓要做好準備。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1070404

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