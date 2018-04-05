匯率影響 筆電代工廠與面板廠大不同

（中央社記者潘智義台北5日電）去年新台幣大幅升值，部分筆記型電腦代工廠受匯損衝擊，但面板廠影響相對較小。華南投顧董事長儲祥生表示，代工廠營收大、利潤薄，受匯率影響大；反觀面板廠則是受報價影響較大。



儲祥生指出，2017年新台幣相對美元大幅升值超過8%，筆記型電腦代工廠因營收規模大、毛利低，因此承受匯兌損失的風險更大，加上零組件價格上漲，面臨雙重的打擊。



代工廠商仁寶統計，去年因新台幣升值，造成高達20億元匯兌損失，其中有16億元匯損發生在去年第1季，最大的原因是去年第1季新台幣兌美元急升6%。



仁寶表示，面板、動態隨機記憶體等零組件占成本約8成，去年購料時美元貶值，向客戶收款時美元又再貶值，因支付零組件廠商貨款用美元、向客戶收款也收美元，加重匯損情況。



和碩去年第4季匯損3.75億元，全年匯損則達15.55億元。英業達在2016年匯損19億元後，2017年匯損則降為5.72億元，預期2018年可降低新台幣匯率的因素影響。不過，廣達在掌握匯率趨勢、順勢而為下，去年反而出現匯兌收益達17.25億元。



面板廠友達在法人說明會中曾指出，新台幣對美元貶值1%，毛利率增0.5%；不過法人指出，事實上，面板報價有時一個月就變動達2%，面板報價對廠商的影響，遠大於匯率的影響。



以研調機構WitsView在3月27日公布的面板報價來看，23吋寬螢幕液晶顯示器（Monitor）面板報價，即下跌6.6%、21吋上漲1.2%，32吋液晶電視面板則上漲1.1%，55吋上漲0.3%，一次的報價調整可能即超過匯率一季的變動幅度。



儲祥生認為，新台幣歷經去年兌美元大幅升值後，再升值空間及壓力相對較小，今年只要新台幣不要再一路狂升，狀況應該就還好。代工廠去年匯損情況較前年大幅改善，今年應有機會進一步改善，廠商可能採取避險措施，但避險成本仍不可忽視。（編輯：張良知/林孟汝）1070405