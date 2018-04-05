/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 清明節國道YouTube陳香梅
>rss

匯率影響 筆電代工廠與面板廠大不同

發稿時間：2018/04/05 09:18

最新更新：2018/04/05 09:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北5日電）去年新台幣大幅升值，部分筆記型電腦代工廠受匯損衝擊，但面板廠影響相對較小。華南投顧董事長儲祥生表示，代工廠營收大、利潤薄，受匯率影響大；反觀面板廠則是受報價影響較大。

儲祥生指出，2017年新台幣相對美元大幅升值超過8%，筆記型電腦代工廠因營收規模大、毛利低，因此承受匯兌損失的風險更大，加上零組件價格上漲，面臨雙重的打擊。

代工廠商仁寶統計，去年因新台幣升值，造成高達20億元匯兌損失，其中有16億元匯損發生在去年第1季，最大的原因是去年第1季新台幣兌美元急升6%。

仁寶表示，面板、動態隨機記憶體等零組件占成本約8成，去年購料時美元貶值，向客戶收款時美元又再貶值，因支付零組件廠商貨款用美元、向客戶收款也收美元，加重匯損情況。

和碩去年第4季匯損3.75億元，全年匯損則達15.55億元。英業達在2016年匯損19億元後，2017年匯損則降為5.72億元，預期2018年可降低新台幣匯率的因素影響。不過，廣達在掌握匯率趨勢、順勢而為下，去年反而出現匯兌收益達17.25億元。

面板廠友達在法人說明會中曾指出，新台幣對美元貶值1%，毛利率增0.5%；不過法人指出，事實上，面板報價有時一個月就變動達2%，面板報價對廠商的影響，遠大於匯率的影響。

以研調機構WitsView在3月27日公布的面板報價來看，23吋寬螢幕液晶顯示器（Monitor）面板報價，即下跌6.6%、21吋上漲1.2%，32吋液晶電視面板則上漲1.1%，55吋上漲0.3%，一次的報價調整可能即超過匯率一季的變動幅度。

儲祥生認為，新台幣歷經去年兌美元大幅升值後，再升值空間及壓力相對較小，今年只要新台幣不要再一路狂升，狀況應該就還好。代工廠去年匯損情況較前年大幅改善，今年應有機會進一步改善，廠商可能採取避險措施，但避險成本仍不可忽視。（編輯：張良知/林孟汝）1070405

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP