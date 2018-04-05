新創公司要成為獨角獸 3大要素不可或缺

（中央社記者朱則瑋台北5日電）政府希望2年內培育出台灣第一家新創獨角獸公司，產學研鏈結中心計畫主持人李達生說，要成為獨角獸的公司須具備3大要素，並要找夥伴合作，循序漸進發展，不能閉門造車。



科技部產學研鏈結中心計畫主持人李達生輔導多家新創企業、團體，對於台灣新創圈，他認為「潛力十足，但還有很大進步空間。」他說，一間新創公司第一目標要先「撐過3年」，等基礎打好，公司穩定下來後，才有機會爭取成為獨角獸公司。



李達生說，要成為獨角獸公司，不可或缺的3大因素包括，第一，商業模式要可以有效擴展；第二，可以直接接觸連接到市場；第三，避免初始商業估值過高，反而導致募資困難。



所謂商業模式可以有效擴展，李達生解釋，新創公司有好的商品、技術，但假使要持續擴張，就得思考如何能在不須花費太多人力設備投資下，就能複製生意模式，讓生意規模能夠以等比例方式擴大。舉例來說，在台灣生產產品，需要100名人力，當生意觸角擴展至日本等其他國時，如果還得再額外聘100名人力，這樣成本壓力大，就會造成擴張窒礙難行。



李達生指出，新創公司也要思考如何直接接觸、連接到市場，以目前現況來看，通常是以網路為管道，就像是UBER一樣，好的接觸工具、介面，代表著產品、技術更容易被顧客看到並接受。



至於避免初始商業估值過高，反而導致引進募資困難部分，李達生認為這是要成為獨角獸公司最關鍵的一點，他說，新創公司初始商業估值通常都很高，很多人以為估值越高代表公司越值錢越好，但當門檻太高時，下一輪募資成長動能就容易受限，反而導致募資困難。



李達生說，新創公司在募資股權規劃時，就要做好設計及評估，讓公司按部就班成長，否則過高商業估值，容易變成曲高和寡，反而沒有人願意投資。



要成為發展健康且具未來性的新創公司，從研發、量產、品管、行銷、公司管理這5大關卡，每個環節都要面面俱到其實有難度，這時就需要找夥伴合作，不要所有事情都自己來，做生意就是融入商業圈的過程，透過分工合作，要成為獨角獸公司並非不可能。



李達生認為，當台灣有新創公司成為獨角獸，代表著台灣公司的生意模式，可以影響全球，對於重振新創圈有指標性意義。



「政府要讓新創產業願意做大夢，並能把夢實現。」李達生指出，國家要全力投入資源協助，現在已經有不少政策計畫在施行，像是新創公司可到新創基地尋求輔導，也能跟學界合作，加入科技部價創計畫，提升技術質量，透過民間、公部門等各方面一起打拼，2年內要誕生出獨角獸公司絕對有可能。



獨角獸新創企業是指成立10年內、尚未上市，以及市值約10億美元（約新台幣293億元）以上的新創事業，例如Uber、Airbnb等；根據CB Insights最新統計，全球有228家獨角獸公司，分別來自22個不同國家，其中以美國、中國最多，台灣還沒有。



行政院長賴清德日前強調扶植新創產業（Startup）將成為台灣產業轉型的機會，希望2年內先孕育至少1家獨角獸新創事業，並帶動未來5年新創事業獲投資金額每年成長新台幣50億元，使台灣成為亞洲新創資本匯聚中心。（編輯：林孟汝）1070405