會晤中國駐美大使 美重申經濟公平

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國代理國務卿蘇利文今天與中國駐美大使崔天凱會晤，雙方認為尋求建設性美中關係具有重要意義。但蘇利文也對崔天凱重申，需要重建美中經濟關係的公平、平衡。



美國貿易代表署（USTR）昨天公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，受影響產業涵蓋航太、機器人及機械業，價值約500億美元的產品。



對此，中國也相對提出報復措施，中國國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅。



在外界擔憂美中將引爆全球貿易戰之際，崔天凱今天前往美國國務院會見蘇利文（John Sullivan)。



美國國務院隨後以發言人諾爾特（Heather Nauert）名義發出聲明指出，蘇利文與崔天凱一致認為，尋求建設性、能產生有意義結果的美中關係具有重要性。不過，面對美中貿易對抗白熱化，蘇利文向崔天凱重申，需要重建美中經濟關係的公平、平衡。



蘇利文與崔天凱也認為，美中也重申對朝鮮半島全面、可稽查、不可逆轉非核化的承諾。此外，兩人也同意就共同關係的雙邊、區域與全球議題保持密切溝通。（編輯：紀錦玲）1070405