無人車產業突圍 學者：以關鍵技術搶先機

（中央社記者朱則瑋台北5日電）無人車產業是未來趨勢，各國無不想搶這塊大餅，交大教授吳炳飛表示，無人車產業台灣不能缺席，但目光不應放在整車製造上，建議以關鍵技術搶得供應鏈先機。



無人車結合人工智慧技術，實現完全不須靠人力駕駛，就能上路的目標，未來商機無限。資誠聯合會計師事務所今年初發布「2018全球汽車產業未來趨勢報告」（PwC）時預測2030年時，55%新車都是電動車，40%的駕駛里程將透過無人車輛來完成。



無人車產業應用到5G、車聯網、智慧交通、環境感知等關鍵技術，台灣廠商在這方面都已經有投入研發。交通大學電機與控制工程學系教授吳炳飛說，無人車產業台灣不能缺席，不能等到正式上路才投入研發，這樣腳步就太晚了，政府也應跟企業合作，提供協助及輔導，並訂定相關法規，營造良好無人車產業發展環境。



不過，很早就投入無人車研究的吳炳飛說，台灣並沒有世界級的車廠，想搶無人車商機，目光不應放在整車製造上，因為光要維持規模經濟或是良率就很困難，要吃這塊大餅有難度，應把眼光放在打入無人車供應鏈中，以關鍵技術搶得先機，台灣在這方面就擁有不少優勢。



雖然無人車前景可期，但安全問題仍是社會最關注議題，UBER一台自動駕駛車輛行經在美國亞利桑那州時就發生車禍，造成對方死亡情形，導致整個測試計畫停擺，顯見不管是自駕車或無人車，要達成零肇事率還有一段路要走。



無人車要真正量產，正式商品化，吳炳飛認為時間點可能落在2025年，可能會在先進國家試行，台灣要同步上路「可能性非常低。」他說，台灣比起國外，機車多，且對交通規則不太遵守，機車在鑽車太過靠近車輛，就容易讓無人車反應不及，更何況遇到違規情形，「交給人駕駛都發生一堆車禍，怎麼能奢求無人車要零肇事率。」



「無人車一定比人來駕駛的還安全。」吳炳飛表示，只是就算無人車再安全，對這種新興技術，民眾還需要時間慢慢接受，久而久之大家才會開始習慣，台灣不必跟國外搶著要讓無人車全面上路，可以階段性地進行，先在環境比較單純的公園、園區裡測試，或是規劃無人車專用道，讓無人車可以在不受到台灣複雜路況影響下，安全行駛。



台北市政府目前已在北投士林科技園區，準備進行無人車載具測試，希望未來可以投入公共運輸系統；台中市水湳智慧城也將作為無人駕駛示範場域，工業技術研究院開發的中型巴士有機會率先上路試行。（編輯：林孟汝）1070405