美國301制裁清單 研調：對LED影響有限

（中央社記者江明晏台北5日電）美國公布「301制裁」清單，研調分析師指出，清單中涉及LED產品主要為工業中間品，占中國LED產業出口美國比重低，而台LED企業出口相關產品地區也多在中國，實質影響有限。



美國貿易代表署（USTR）4日公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅，受影響產業涵蓋航太、機器人及機械業，價值約500億美元的產品。



研調機構TrendForce LED研究（LEDinside）首席分析師王飛表示，從美國公布的1300項產品清單來看，涉及LED產業有85414020、85419000、90330020等幾個項目。中國是LED主要應用產品生產國，上述3類產品屬於工業中間品，需求市場主要是中國的LED應用產品生產企業，並非直接供消費者使用。因此，此工業中間品占出口比例很低，僅約LED產業產值的5%以內，且因美國本土LED應用產品的生產企業很少，直接出口至美國市場的比例也就更低。



LEDinside分析，中國的發光二極體海關code是85414010，美國列入的85414020實際上在中國海關商品描述是太陽能電池類產品。因此，實際列入的關稅清單的LED產品出口額在2017年僅4600萬美元，即使將85414010也實際納入課稅項目，也僅約1.29億美元，總計不超過2億美元，相較於中國LED產業產值逾千億美元的規模，影響相當有限。



另一方面，中國出口至美國比例較大的LED產品，主要集中在下游應用類，如照明產品類品項94054090、94051000，顯示類的85312000等，但上述品項並不在此次301清單限制的範圍內。



LEDinside分析，由於美國本土LED應用產品製造企業數量很少，照明品牌企業和銷售通路多數委託中國代工，未來若對應用類產品課稅的話，恐怕將引起美國市場銷售該類型產品價格大幅上升。（編輯：張均懋）1070405