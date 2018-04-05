貿易戰陰影籠罩下 美匯率報告受關注

（中央社紐約4日綜合外電報導）彭博報導，在美國總統川普愈揮愈起勁的貿易大棒下，即將發布的美國半年度匯率政策評估報告，成為市場關注的新焦點。分析師認為，泰國和馬來西亞有可能列入觀察名單中。



川普在競選活動中曾威脅說，一旦自己入主白宮，要將中國列為匯率操縱國。但在過去的2017年，美國財政部並沒有將任何經濟體列為匯率操縱者。



下一份匯率政策報告預計本月出爐。為了兌現削減貿易赤字的承諾，川普政府近日公布一系列關稅措施。如果這次美國選擇公布一份更具「攻擊性」的報告，可能會使上次被點名的貨幣面臨升值壓力；中國、日本、南韓、德國和瑞士去年10月上了觀察名單，印度也受到密切關注。



道富環球市場公司（State Street Global Markets）駐香港的亞太宏觀策略主管伊凡斯（Dwyfor Evans）表示：「鑒於眼下的貿易保護主義傾向和關稅問題，這份匯率報告意義重大。」「看看美國財政部是否認為有必要單列泰國，還是把貿易關注點全集中到中國問題上，這一點會比較有意思。」



台灣去年10月從觀察名單除名，美國貿易代表署上個月在一份聲明中表示，美國和南韓正在研究一個貨幣協定，準備「禁止競爭性貶值和匯率操縱」。南韓和印度是去年少數幾個對美貿易順差減少的國家。



馬來西亞和泰國被確定為有可能列入觀察名單，不過讓貨幣升值可能降低他們這方面的風險。



凱投宏觀分析師認為：「美國財政部將發布的匯率政策報告，將是衡量川普意圖的下一個試金石。」「這個決定的政治意義可能不亞於經濟意義，而且無法預知。」



「如果官方將中國或亞洲其他經濟體列為匯率操縱者，將明顯加劇已然緊張的局勢。」



三菱UFJ國際資產管理公司分析師指出：「如果美國在報告中使用更強硬的語言，可能會給人一種印象，即美國偏愛美元貶值，這將令美元承受壓力並提振亞洲貨幣。」



「泰國似乎進行了相當積極的干預。如果他們被納入觀察名單，會有人猜測泰國將更難實施外匯干預，這會給泰銖造成升值壓力。」



印度可能不會被提及，有賴於更平衡的資本流動，印度對外匯市場干預的必要性不太高。



摩根士丹利分析師指出：「由於貿易和外匯政策的敏感性增加，馬來西亞和泰國可能會被加入觀察名單。」，而台灣和印度也值得關注。



由於泰國可能會「尋求適應美國而不是跟美國起衝突」，建議做多泰銖兌澳元。



道明證券策略師表示：「泰國、南韓和日本都違反美國財政部的兩項標準，可能面臨美國政府的指責，亞洲貨幣面臨進一步上行壓力。」（編輯：徐睿承）1070405