大立光3月營收偏淡 年減13%

（中央社記者江明晏台北5日電）股王大立光今天公布3月合併營收31.42億元，月增42%，年減13%，法人分析，需求並未轉強，依舊受淡季效應影響，市場將靜待12日法說會釋出的第一季財報及後續展望。



大立光3月合併營收新台幣31.42億元，法人分析，因市場需求尚未轉強，以及受淡季效應影響，3月營收年減13%，但已較2月營收回暖，月增達42%，第一季合併營收88.77億元，較去年同期衰退18%。



觀察各產品營收占比，10M以上產品占營收比重達70%至80%，8M產品約占10%到20%，5M產品約占0%到10%，其他產品也約占0%到10%。



大立光12日將召開線上法人說明會，說明第一季財報及後續展望，預料何時擺脫淡季效應、新客戶三星的貢獻及鏡頭後續發展都將是關注焦點。



美系外資先前提出的報告指出，大立光將面臨4大不利因素，包括iPhone出貨週期表現平淡、預計6.05吋版LCD版本的iPhone占比較高，該版本可能只採用單顆鏡頭，代表雙鏡頭採用率將降低、面臨來自舜宇光學等對手的競爭，以及玻塑混合鏡頭崛起的威脅。



另外，原本市場期待的三星訂單，外資分析認為將面臨舜宇等廠的搶單，預料三星訂單對大立光全年營收貢獻約僅低個位數。（編輯：楊玫寧）1070405