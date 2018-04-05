從EnBW看德國如何推動能源轉型

EnBW的中央調度中心啟用才一年，完全針對能源轉型的需求所設計，設備號稱歐洲最先進。（EnBW提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日

德國風電專題1（中央社記者林育立柏林5日專電）離岸風力發電最近很熱門，許多外商宣布要進軍台灣。其中，德國能源集團EnBW打算主導彰化海鼎3座風場的開發和人員培訓，尤其受到矚目。EnBW是什麼樣的公司？為何對台灣發展離岸風電有信心？



「德國沒有推動能源轉型，就沒有我這個職位。」在EnBW集團主管電源開發的谷塞威爾（Dirk Guesewell），在斯圖加特（Stuttgart）總部接待台灣記者所說的第一句話，立刻點出關鍵字「能源轉型」。



谷塞威爾在EnBW的任務，就是在世界各地尋找合適的風場，包括最近看上的台灣，讓這個從核電和火力發電起家的能源集團徹底改頭換面。



EnBW的全名是巴登符騰堡能源公司（EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG）。巴登符騰堡是德國西南部的一個邦，面積與台灣相當。這裡是戴姆勒（Daimler）、博世（Bosch）、保時捷（Porsche）母公司的所在地，當地汽車和機械製造業所需的電力，全部來自EnBW這個德國第3大的能源集團。



德國的發電業，在1990年代末啟動的電業自由化過程中，被迫出售電網，並從公營轉為股票上市公司，EnBW是僅存仍由政府持有、而且同時保有發電、輸配電和賣電業務的綜合性電業集團，從業務和電廠的組合來看與台電相近。



不過，2011年日本福島核災導致德國民間反核聲浪高漲，迫使政府訂下2022年非核家園的目標，反核的小黨綠黨甚至在巴登符騰堡的邦議會選舉大勝，寫下德國地方選舉的紀錄。



EnBW在社會一片能源轉型的呼聲中，只好被迫改變，過去幾年大幅調整集團的商業模式，轉攻再生能源和電網，改做風電的開發商。EnBW如今擁有47座陸域風場、2座離岸風場和7座生質能發電廠，成了德國媒體眼中的「綠巨人」。



谷塞威爾強調，「我們是真心投入風電，不是為了形象。」他認為，減碳的壓力對全球能源業的影響將非常深刻，歐盟打算在2050年前，實現80％的減碳，屆時，德國再生能源的比重也將提高到80％，政策目標可說非常明確，規劃未來時得發揮想像力。



EnBW的轉型幅度有多大？可從衡量一家公司盈利的指標，稅前息前折舊攤銷前獲利（Ebitda）看出。在2012年，核煤等傳統電力的比重還有一半，依照「2020年戰略」的規劃，到時只剩下不到1/7，相較之下，再生能源將大幅成長250%，成為獲利的主力。



當然，EnBW為了轉型也付出極高的代價，歷經多年陣痛期，獲利在去年才第一次止跌回升。



從EnBW的經驗來看，德國的能源轉型可分成兩個階段。2000年引進再生能源法後的第一階段，綠電的比重逐年增加，到現在佔比達1/3。好在綠電的發電成本在規模化後也隨著降低，打破過去昂貴的印象，這點可從引進競標制後，陸域風力和太陽能每度電的得標價在去年都小於5歐分（台幣1.8元）看出。



去年4月，EnBW以零元標下北海的風場，亦即EnBW有自信光靠在自由市場上賣電就能回本。這是歐洲第一座完全無需補貼的離岸風場，標誌著第二階段的開始。



谷塞威爾指出，再生能源成了具有競爭力的電力來源，是能源市場的里程碑。他說：「從此，科技、市場、競爭和創新，將成為主導能源轉型的力量。」



EnBW的輸電和電力調度業務，由子公司TransnetBW負責，中央調度中心距斯圖加特市中心約半小時車程，進入得通過層層關卡，戒備相當森嚴。歐洲各國電網相連，身為德國西南部電力系統的神經中樞，這座調度中心不僅掌握德國的經濟命脈，也與歐洲36國的調度中心經隨時保持聯繫，共同維繫全歐的電力供需平衡。





耀赫（Bernd Jauch）是電網規劃部門的主管，他手上拿的525kV超高壓直流電纜，通過測試後將負責德國北電南送的任務。中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日

輸電網的規劃得前瞻未來數十年的電力建設和需求。在TransnetBW主管電網部門的耀赫（Bernd Jauch），在簡報中用動態的供需長條圖，來說明德國能源轉型遇到的困難。



簡單說，北部風大，發的綠電特別多，可是電力需求高的製造業在南部，偏偏附近的核電廠幾年後全將關閉。因此，德國得新建多條南北向的遠距直流電纜，才能順利將北電南送。這幾條「電力高速公路」總投資金額逾一兆台幣，堪稱是歐洲規模最大的基礎建設計畫。



耀赫強調，能源轉型不只是再生能源取代傳統電力的過程而已，也會帶動電網的全面更新，最大的障礙往往不是技術，而是與民眾的溝通。



他舉其中距離最長的「南方線路」（SuedLink）為例，德國的電網業者為了鋪設全長600到800公里的地下電纜，得沿途說服1萬名不同的地主，公司特地架設網站，方便民眾查詢電力建設的地點和表示意見。



耀赫坦言：「民眾多支持能源轉型，卻不願意看到電力建設出現在自己的後院。」可能出現的抗爭，成了德國能源轉型未來10到15年最大的挑戰。



這座調度中心啟用才一年，完全針對能源轉型所設計，設備號稱歐洲最先進。工作人員面對高解析度的大銀幕，除了緊盯著輸電網即時的運作狀態，也得時時注意太陽能和風力當下和過去幾天的發電曲線。



太陽能和風力靠天吃飯，對電力調度來說是很大的考驗。有時光再生能源就足以滿足全國大部分的用電需求，有時發的電不到用電量的1/10，可是德國的供電穩定度在世界各國依然名列前茅，成為尖端製造業的後盾，德國到底如何辦到？除了不斷擴充電網和持續累積調度經驗，主要還是靠精準的氣象預測。



TransnetBW為了準確預測再生能源的發電量，得向好幾家氣象公司購買數據，以及早規劃備轉電力和快速起停的抽蓄和燃氣機組。耀赫開玩笑說，「我經常在公司看氣象報告，這裡的預測比家裡的電視新聞要準確多了。」



EnBW改變的故事是德國能源轉型的縮影，正引導著歐洲的能源業走向革命。



從歐洲的趨勢來看，分散式的發電愈來愈重要，如何利用資通訊科技發展智慧電網，整合能源、交通和網路，將太陽能、風力發電、電動車的電池和充電樁、儲電設備、每個人手上的智慧型手機全部結合起來，成為能源業當前主要的挑戰。



谷塞威爾說：「能源轉型帶來的改變非常複雜，但也催生新的機會，我們每天都在學新的東西。對能源轉型，我們也沒有全部的答案，一步步去做就是了。」（編輯：廖漢原）1070405



