運維中心如何決定風場經營成敗

EnBW在波羅的海的離岸風場Baltic 2，2015年開始商轉，80架風機發的電可滿足34萬戶家庭的用電需求。（EnBW提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日

德國風電專題2（中央社記者林育立柏林5日專電）離岸風力發電向海風借電，相關產業鏈經常集中在沿海地區。位於波羅的海的小鎮巴赫夫特，原本是風景優美的度假勝地，如今不僅從產業的發展受益，當地運轉維護中心提供的服務，甚至可決定風場經營的成敗。



巴赫夫特（Barhoeft）是德國知名的自然保護區，每年春天和秋天都有數以萬計的灰鶴在天空盤旋，平日停在港口的幾艘船，主要任務是載觀光客出海賞鳥和釣魚。



2009年，EnBW能源集團計畫在離岸16公里的大海上，打造德國首座商業離岸風場Baltic 1，因此看上了離風場最近的小鎮巴赫夫特，準備在當地興建風場運維中心。



不過，當時鎮民對離岸風電還很陌生，有人擔心會有噪音問題，有人擔心會嚇走觀光客，經EnBW不斷的溝通和說服後才接受。2011年，風場開始商轉，運維中心也正式啟用。



巴赫夫特鎮長賴亨巴赫（Thomas Reichenbach）表示，對這個人口僅700人的小鎮來說，EnBW帶來的投資效益首先就是創造就業機會，增加稅收，運維中心雇用50名在地員工，成了最大的雇主。



其次，EnBW重視與當地居民保持良好關係，出資贊助動物保護協會興建觀察生態的高塔，EnBW投資的光纖、通信和港口設備，鎮民也可免費使用。賴亨巴赫強調，到目前為止，全鎮沒有一人反對EnBW的投資。





巴赫夫特鎮長賴亨巴赫表示，當地居民歡迎EnBW的投資，因為能帶來工作機會等多重效益。中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日

EnBW的風場運維中心有兩層樓，由廢棄軍營改建。位於2樓的遠端監控中心，光通信和電腦設備就投資了200萬歐元（約7000萬台幣），幾台銀幕上精確顯示天候、海象、每支風機的運轉狀態和工作船的位置，24小時都有人在場監控，一有故障馬上就可派船去維修。



由於海風挾帶鹽分的侵蝕，離岸風機維護的成本特別高，每支風機平均每年得保養和維修100小時，才能確保運轉順利。



海上作業有嚴謹的安全規範，工作人員得先接受完整的訓練，配備齊全後才能搭船出海作業。而且，風機機艙的高度在100公尺上下，大海上又經常發生不可預期的事件，具有高度挑戰性。



現年29歲的卡爾伯（Eric Karbe）是運維中心雇用的風機維護技師，出身鄰近城市，對當地海域很熟悉。他說：「在海面上的高空作業，每天都有不同的困難得克服，跟一般的工作很不一樣，這份工作的挑戰性是最吸引人的地方。」



風機的維護直接影響發電成效，如果一直在最佳狀態運轉，發的電就多，開發商才有足夠收入。因此，運維中心提供的服務，可說是風場經營成敗的關鍵。對此，EnBW運維中心的主管波爾（Michael Boll），尤其感到自豪。



他說，運維中心服務的Baltic 1風場，去年的妥善率是98.3％，Baltic 2的妥善率是98.5％，兩者在德國都是名列第一，領先其它的離岸風場。風場運作到現在這麼多年，從來沒有發生過工安意外。（編輯：廖漢原）1070405



