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美中貿易大戰 股市分析師：以戰逼和意味濃

發稿時間：2018/04/05 13:13

最新更新：2018/04/05 13:13

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（中央社記者江明晏台北5日電）美中貿易戰有望走向談判，美股開低走高，資深股市分析師林成蔭表示，市場感受到美中貿易戰「以戰逼和」的氛圍，解讀不悲觀，但台股先前跌勢不深，補漲行情也不會太明顯。

美國貿易代表署（USTR）3日公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅；中國4日進一步提出報復措施，對原產於美國的106項商品加徵25%的關稅。

美中貿易戰儘管檯面上「以牙還牙」，但開始有走向談判的跡象。白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）明白指出，美國總統川普是「棒子及胡蘿蔔」齊揚，關稅制裁是逼中國上談判桌的策略，他要大家別「反應過度」。

美股4日開低走高，道瓊工業指數終場以上漲近1%作收，反映投資人暫時擺脫美中貿易戰即將爆發的疑慮。

資深股市分析師林成蔭今天接受中央社記者採訪表示，美股開低走高，主要反映清單公布後還有一段時間可協商，並非拍板定案，市場感受到美中貿易戰「以戰逼和」的氛圍，解讀不悲觀。

他分析，兩強最後的目的會是和解，把最兇、最壞的說出來，但最後是否如此落實，當然有待觀察，過去經驗顯示，最終都以談判作為結束，中國可能會開放更多市場、或是進口更多美國產品，但雙方不到最後，不會示弱。

觀察台股走勢，林成蔭指出，台股預估將在10500點到11000點之間擺盪，台股1月波段高點11270點，和2月下探的波段低點10189點都沒有突破或跌破，且顯示多方比較占優勢，原因來自景氣處於擴張期，多項數據公布也顯示，中美貿易戰也沒有讓景氣出現反轉，台股「上有鍋蓋、下有鐵板」，預料仍會在中間做擺盪，投資人先不用悲觀。

兆豐投顧協理黃國偉則表示，連假前最後一個交易日台股反映美股重挫，跌幅「合理」，表現也算是抗跌。

黃國偉進一步說，美國301清單公布後，短期利空將出盡，因為後續還得執行公示、協商等諸多程序，60天內是空窗期，而美國財報預料會有利多支撐股市基本面，但外資態度偏空、雖有資金承接，但缺乏利多消息下，預料台股在4月下旬以前，會維持在10650點附近盤整。

進一步分析重點族群，林成蔭觀察，今年本益比低、殖利率高的「價值股」有表現機會，去年到今年原材料到零組件都在漲價，今年趨勢不變，非電子塑化上游旺季也開始啟動，而去年低基期的生技醫療，今年開始有擺脫陰影的味道。

然而，倘若美中貿易戰暫歇，林成蔭預料，台股先前跌勢不深，補漲行情也不會太明顯。

市場認為，美中貿易戰「虛張聲勢」意味濃厚，但黃國偉預警，若屆時中美雙方協商破局，貿易戰確定開打，一定會造成全球股災，不可不提防。（編輯：楊玫寧）1070405

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