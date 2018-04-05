LG Display坡州廠火災 研調估影響市場有限

（中央社記者江明晏台北5日電）南韓液晶面板廠LG Display位於坡州市的工廠4日下午發生火災，TrendForce光電研究（WitsView）指出，火災並未波及坡州產線本體，對面板市場供需與報價衝擊影響有限。



韓國時報(The Korea Times)報導，南韓LG的子公司LG Display位於坡州市的工廠4日下午發生火災，面板廠裡的工人已經全數被救出，其中4人遭到濃煙嗆傷送醫救治。



WitsView今天發布新聞稿指出，火災是由廢水處理系統排放腐蝕性氣體的通風管線所引起，由於現場發泡綿等易燃物品助長的影響，火勢蔓延4個小時後才撲滅，本次火災並未波及坡州產線本體，對面板市場供需與報價衝擊影響有限。



WitsView指出，坡州廠是LG Display的生產重鎮，總產能配置除了每個月超過50萬片的8.5代液晶產線外，另外超過6萬片的8.5代OLED大板產能也座落該廠區，主要生產的面板品項涵蓋電視，監視器以及筆記型電腦面板的主流尺寸。



WitsView進一步說明，由於本次火災並非發生在產線本身，災後在短暫的內部檢查後旋即恢復生產，此次意外對上述產品的生產估將不會造成直接影響，對面板的市場供需與報價衝擊皆十分有限。（編輯：張均懋）1070405