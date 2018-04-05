房市3月風向球終止連三藍 住展：多頭仍遠

（中央社記者江明晏台北5日電）房市研究單位住展雜誌今天發布3月住展風向球終止連三藍，升至黃藍燈，但住展雜誌企研室經理何世昌表示，成交組數離多頭水準還很遠，意味市況不容過度樂觀。



代表北台灣新建案市況的住展風向球，2018年3月走高至32.4分，較2月大增4.4分，對應燈號轉為黃藍燈，終於中止連三藍。



何世昌指出，由於3月正值房市329檔期起跑，預售屋推案量大增至約新台幣400億元，成屋新增供給量雖然較2月增加，但僅約500多戶，且多數是案量不足10億的小型建案，從新成屋市場來看，業者仍以銷售舊餘屋為主，推出新建案的意願似乎比推預售屋低落許多。



不過，住展指出，由於房市進入購屋旺季，業者銷售信心有所增加，投放廣告意願大幅提升，3月報廣批數增至約1.58萬批，較2月暴增近47%。雖然報廣量大增，但仍不及往年旺季水準，應該受網路廣告分食所影響，導致報紙廣告量不如預期。



在議價率部分，何世昌分析，開價與成交價差距持續收斂，3月議價率減少、分數往上增加。議價率減少的主要因素，一來是賣方價格變硬，二來是有些建案開價平實，以及有些舊建案大幅調降開價，與成交價價差甚小所致，尤其是讓利型建案更是如此。



雖然議價空間減少，但3月民眾看屋意願仍高，住展統計，平均看屋來客組數較2月增加逾2成；從大台北地區來看，台北市以低總價案、有感降價建案來人量最多，其他建案來人量增幅不大。新北市以板橋江翠北側、新店央北、土城暫緩發展區等新興重劃區來人增幅最顯著，原因是房價相對親民以及新釋出的建案新鮮度高，前往看屋的民眾較多。



桃、竹地區來人組數也同步回升，增幅約2到3成不等。宜蘭來人量從谷底回升，增幅最高可逾5成，但主因是先前基期偏低，平均從每週約3至5組，升至5至8組。基隆則是唯一變化不大的地方，可能與建案未積極強銷，以及當地房市未到旺季有關。



何世昌指出，3月成交組數與來人組數，進展相對有限，僅比2月成長近一成，幾乎都是由低價案所貢獻，顯示目前民眾多認為價格不夠甜美，追價意願仍不高，房子還是挑便宜的買。



何世昌分析，從3月風向球來看，市況還是維持著一定的熱度，民眾看屋意願還是很踴躍，但引誘出手的關鍵還是在於價格，這並不代表高價案賣不動，今年來北市仍有幾個天價案大熱銷，但必須符合建商口碑好、同區段供給量極少、地段佳等條件。（編輯：張均懋）1070405